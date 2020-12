La nueva vida de Susana Megan. El cambio tras el coronavirus.

¿Tiene la ex tronista planes de casarse con su chico?

Parece que Susan Megan está pensando ya en casarse. Lo comentó en el plató de 'Mujeres y hombres y vicevera', y es que parece que es algo inminente: "Yo le dije a Manu que me iba haciendo ilusión vestirme de blanco". ¿Estará cada vez más cerca su esperadísima boda? La relación entre Susana y Manu parece que va a la perfección y no nos parece nada raro que algún día de estos nos sorprendan.

Susana aclaraba que "se está empezando a ilusionar", por lo que puedes ser que, para este gran día aún quede. La ex pretendienta aclaraba que simplemente lo ha comentado: "Es bonito. Llevamos 5 años, pero en ningún momento le he presionado, ¡No tengo prisa!". Ella reconoce que el tema del matrimonio no es algo que le interesase mucho, pero que ahora le ha picado la curiosidad. Aunque todavía el tema esté en el aire, Susana ha querido enseñarle a sus fans cómo le quedaría un vestido de novia, ¿De qué estilo le gustaría que fuese el traje de sus sueños?

La influencer llegaba a una famosa tienda de novias en la capital y era atendida para descubrir sus gustos. "Yo veo muchas fotos y me gustan muy pomposos, otras veces me gustan muy elegantes...", le comentaba la ex pretendienta. Susana se ha dejado aconsejar por la dependienta y con cada traje se le hacía los ojos 'chiribitas'.

"Yo te veo con algo más cañero", le decía su amigo, pero es que Susana reconocía que el día que tenga que decidirse, no va a saber cuál escoger porque estaría de los nervios: "Soy muy indecisa". Muchos trajes han pasado por la joven y no sabía con cuál quedarse. Una decisión un tanto complicada.

"Lo malo es que mi novio no lo pueda ver", comentaba Susana. Ella siempre le pide consejo a su pareja, y eso de que no sepa si le va a gustar el vestido, la trae loca. Esta claro que después de probarse todos esos trajes, a Susana no se le va a ir la idea de la cabeza. A lo mejor estamos a muy poco de presenciar uno de los enlaces más esperados de 'mtmad'. Boda sí, pero niños aún no. La ex 'viceversa' y su chico, Manu parecen no tener prisa por tener descendencia a juzgar por las palabras de ella en su cuenta de Instagram:"Nos los preguntáis muchísimo, y la verdad: NO". Es un tema que ambos no se lo plantean antes de pasar por el altar.

