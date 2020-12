Yoli y su pareja hacen un 'baby reveal' y desvelan el sexo.

La ex gran hermana confiesa su peso real, ¿ha engordado con el embarazo?

La semana pasada, Yoli y Jorge descubrían, a la misma vez que sus seguidores, el sexo de su bebé. A favor de la ex concursante de 'Gran Hermano', ¡ES UNA NIÑA!, aunque ambos están encantados. En el nuevo capítulo de 'Yoli, yo sí te quiero' han habido más bombazos. La pareja ha empezado a elegir nombres para la pequeña y parece que lo tienen más que decidido. La influencer y su chico le han comunicado a su madre y su prima Alejandra el sexo del bebé, mientras que les preguntaban nombres. "A mí me gusta Violeta", decían por parte de la familia de Yoli. "A mí me gusta Carmina", decía la influencer, pero a los demás no les convencía, por lo que la pareja ha tenido una gran idea: hacer una lista de nombres.

Yoli Claramonte tiene unos cuantos, pero ¿ha coincidido con Jorge o tiene él otros muy distintos? La pareja ponían varios nombres de niña en papelitos individuales y los iban abriendo. El primero uno de Jorge que, nada más y nada menos, ponía el nombre de su chica: ¡Yolanda!

"El nombre de Yolanda está bien, pero es porque se llamaría como tú", y a Yoli se le caía la baba, pero ¿cuáles son los demás nombres? En el quinto lugar tienen los nombres de Violeta y Yolanda, número cuatro: Carlota y Camila, en el tercer puesto tienen a Valentina por ambas partes, en el puesto dos a Violeta, de nuevo, y a Carmina. Por último, pero no menos importante en el número uno: Jimena y vuelven a coincidir.

Cómo les surgían dudas, Yoli le confesaba a su chico que "busqué por internet el número de un numerólogo y en basa al nombre que nosotros elijamos el nos dice cómo va a ser". Tras todos los datos que les ofreció el especialista, se han quedado con Jimena. "Nuestra hija marcará tendencia".

