que pertenece al su último disco 'Es ahora'. La cantante ha superado su ruptura con Arturo Requejo y, aunque es feliz soltera, reconoce no estar cerrada al amor.

Merche no pude dejar de sonreír ahora que estrena nuevo single. El mundo de la música ha sido uno de los más castigados por la pandemia. Sin conciertos ni festivales, los artistas suspiran por volver a subirse a un escenario. A Merche este parón le pilló en plena promoción de su nuevo disco titulado 'Es ahora' y, lejos de hundirse, la cantante ahora ha lanzado ‘La diabla’, una canción con sonidos urbanos para animarnos el día a día. “Es el tema más gamberro que he compuesto en mi vida. Yo creo que en estos momentos, en los que todos tenemos mermada la autoestima y la positividad, lo que apetece es cantar y bailar”, asegura. A sus 46 años, Merche lleva más de 20 dedicada a la música y es autora de todas sus canciones.

Jon Arrillaga GTRES

La gaditana no lo ha tenido fácil en estos últimos meses. El confinamiento se mezcló con su ruptura con Arturo Requejo, su pareja durante más de ocho años. Ella confiesa que no ha sido sencillo lidiar con todo, pero prefiere centrarse en el lado bueno de la historia. “El encierro me ha permitido estar con mi hija Ambika 24 horas siete días a la semana. Lo peor de mi profesión es la distancia, estar fuera de mi hogar, de mi entorno, de mi familia y amigos… Esta situación me ha permitido no perderme ni un solo momento de la vida de mi niña. Y eso sí que lo agradezco, hay que sacar la parte positiva de todas las situaciones”, explica.

Jon Arrillaga GTRES

Merche también confiesa que está disfrutando de su soltería y que no tiene ninguna prisa en volverse a enamorar: “Ni busco nada ni estoy cerrada, yo estoy abierta al amor. Sí que es verdad que, conforme van pasando los años, es más difícil. Te acostumbras a estar sola, te vuelves más exigente y tienes más manías. Con 20 años te importan tres cosas, ahora muchísimas más. Estoy muy feliz así y, si aparece alguien que aporta, bienvenido sea”.

Merche y Arturo Requejo, ocho años de amor

Gtres

Nadie daba un duro por ellos cuando empezaron. Arturo Requejo acababa de salir de ‘Gran hermano’ y era un ligón empedernido. Sin embargo, la pareja ha vivido más de ocho años de amor. Tras la ruptura, él dijo haber tenido un romance con Alexia Rivas, ex de Alfonso Merlos.

