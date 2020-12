Pablo Alborán confiesa que fue detenido en Miami

El cantante siembra la duda sobre su situación sentimental, ¿está saliendo con alguien?

Pablo Alborán ha acudido a 'La Resistencia' para continuar con la promoción de su nuevo álbum, llamado 'Vértigo'. El cantante ha protagonizado una de sus entrevistas más desinhibidas desvelando algunos de detalles muy íntimos sobre sus relaciones sexuales. Lo cierto es que las entrevistas de David Broncano se caracterizan por realizar una pregunta que no se ha hecho en ningún otro programa de televisión: "¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes". Una cuestión que el artista no ha dudado en responder, ofreciendo, además, algunos datos.

"Menos de las que le que querría porque últimamente entre las distancias, el trabajo... Menos de las que querría. Eso es un dato ya también", ha comenzado explicando. Unas palabras que generaron muchas dudas entre los espectadores. ¿Estará Pablo Alborán saliendo con alguien?

Tras estas enigmáticas declaraciones, el cantante daba un dato más que ha sido el que ha terminado sorprendiendo a todos los usuarios. "Pero luego están estas dos manos que son estupendas", le ha reconocido al presentador.

David Broncano, muy sorprendido, ha querido saber más detalles. "¿Tú te haces pajas con la izquierda? Pero qué necesidad, ¡te puedes dislocar!". Sin embargo, el artista no estaba de acuerdo con esa afirmación. "Pero, ¿tú no juegas con la derecha y con la izquierda al tenis? Un ratito, tío", le ha indicado entre risas.

Sin duda, unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, y es que no es normal ver al cantante hablando sin tapujos sobre estos temas. Eso sí, un poco después terminaba arrepintiéndose al acordarse de que la entrevista la vería su madre.

