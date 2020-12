Anuar y su gran conexión con Miguel Frigenti

El hermano de Asraf sorprende con su confesión sobre el colaborador

Anuar ha visitado el programa de 'Sálvame' para defender la actuación de su hermano, Asraf, en el concurso de 'La casa fuerte'. Sin embargo, parece que el joven ha terminado prestando atención a otra persona. Los propios colaboradores del programa han sido los primeros en reconocer que estaban viendo cómo había existido un "flechazo" entre Miguel Frigenti y él. El colaborador y el hermano de Asraf han comenzado hablándose para aclarar que no tenían nada el uno en contra del otro, y han terminado confesando que se caían bien. En ese momento, María Patiño ha tenido que interrumpirles para recordarles que Carlota Corredera estaba intentando dar paso a otra sección.

Al parecer, ninguno de ellos se había dado cuenta de este hecho, y es que estaban absortos en su conversación. "Ahora que estaba pasando lo más interesante del programa los cortas", le ha recriminado Kiko Hernández. "Ah, perdona, ¿es que estabais tonteando?", ha preguntado María Patiño.

Telecinco

Los colaboradores han animado a Anur a que le de un beso a Miguel Frigenti. Una proposición que él no ha visto nada mal. "Si no fuese porque está el coronavirus se lo daba, no me importaría. ¿Qué hay de malo en eso?", ha reconocido el hermano de Asraf.



Sin embargo, esta es una relación bastante improbable, ya que Miguel Frigenti está muy enamorado de su chico, Nuhazet, con el que ha formado una bonita familia junto a sus mascotas.



