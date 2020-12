Bella Hadid es considerada como la modelo que peor viste.

¡Alucina! nunca has visto a Bella Hadid tan terrorífica.

Bella Hadid es una de las modelos más guapas en subirse a la pasarela. Nadie duda ese poder que tiene la estadounidense. Aparte de tener una cara preciosa, Bella tiene un gusto por la moda algo original. Sus atuendos son inspirados en el año 2000, tendencia que ahora está al alza, pero ella fue una de las pioneras. Guapa, estilosa...normal que por donde pase todos se la queden mirando.

Su cara angelical tiene al mundo del modelaje apasionados, así que ¿cómo no se lo va a tener creído la mujer? Bella sabe que gusta, y ella está encantada. Tanto es así que ha decidido hacerse un molde de su cara. ¿Te has quedado de piedra verdad? como para no... La hermana de Gigi Hadid compartía con sus seguidores el proceso con un video de lo más terrorífico.

¿Cómo te has quedado? menos mal que el vídeo es a cámara rápida, porque ver el proceso de manera natural tiene que ser agobiante. Bella aparece sentada en un camerino, mientras el equipo de maquillaje comienza a ponerle todos los 'potingues' habidos y por haber para conseguir el molde perfecto. Para que no se les escape ningún detalle de la cara de la modelo.



Ella es así, EXCÉNTRICA, y hay que aceptarla tal y como es. No es la primera vez que vemos a la modelo hacer cosas... algo extrañas. Tiene unos gustos bastante peculiares que salen del canon de belleza que estamos acostumbrados ver, pero de ahí a estar casi sin respirar no sé cuanto tiempo para moldearse la cara...hay un trecho.

Pero Bella no solo muestra su lado más raro. El perfil de la modelo es de lo más espectacular. Bella suele subir y compartir con sus seguidores fotos muy sensuales que hacen estallar las redes. Puede sacar dos facetas: la extraña y la sexy. ¡Muy polifacética esta chica!

