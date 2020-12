Felicity Huffman fue condenada a 14 días de prisión acusada de haber comprado el acceso a la universidad de su hija.

La actriz protagonizará su primera serie tras salir de la cárcel.

Felicity Huffman cumplió 11 de los 14 días de cárcel a los que le sentenciaron por su implicación en el caso de los sobornos universitarios. La actriz ingresó el 15 de octubre del 2019 en la Institución Correccional Federal de baja seguridad de Dublín, California. La actriz se declaró culpable de conseguir que su hija entrara en una prestigiosa escuela pagando 15.000 dólares para manipular sus notas en el examen de acceso (en el caso fueron detenidas en total 50 personas, entre ellas 33 padres que habían cometido el mismo delito que ella).

Ahora, después de cumplir la condena, se ha confirmado que volverá a las pantallas. La actriz de 'Mujeres desesperadas' y 'American crime' tiene un nuevo proyecto televisivo. La publicación especializada 'Entertainment Weekly' publicaba que Felicity ha sido elegida para un nuevo piloto de la ABC inspirado en la vida de Susan Savage, dueña del equipo de béisbol 'Sacramento River Cats' que debe tomar el control del mismo tras la muerte de su marido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se trata de una comedia de media hora de duración por capítulo escrita por Becky Hartman Edwards y de la cual aún no se sabe el nombre. Además de protagonizar la trama, la actriz será productora ejecutiva de la ficción junto a Edwards y Savage.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este es el primer trabajo que le sale a la actriz después de su salida de la cárcel, pero dicen que no ha sido el único en serle propuesto. Según el medio 'Deadline', a la actriz le han llovido propuestas desde que cumplió condena. ¿Será el morbo o quieren volver a darle una oportunidad? La verdad es que su carrera profesional es impecable, por lo que no nos extraña que le lluevan tantos proyectos.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io