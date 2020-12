¿Te imaginas que entre alguien en tu casa, que no te caiga muy allá, y sólo llegue para pelearse contigo? Pues es lo que le paso a Miriam Saavedra en 'Sola/Solo'. La ex superviviente ha vuelto a la tele después de un parón de varios meses para recoger el testigo de Gianmarco Onestini, y lo ha cogido con ganas, porque sólo lleva unos días ¡y ya ha salido tarifando con su primera visita! Todos sabemos que su relación con Rafa Mora o es precisamente idílica, y el colaborador de 'Sálvame' ha llegado para caldear el ambiente, sobre todo en el momento en el que el valenciano ha confesado que, a pesar de sus más y sus menos, ¡Miriam quiso quedar con él en más de una ocasión para "tomar un café"!

"A ti te caliento yo, eso lo sabemos todos", le dejó caer.. y la peruana explotó, acusándole de "machista" y de hacer "demagogia barata", todo ello después de llamarle "pobre imbécil" y "estúpido": "Has venido a faltarme al respeto y no te lo voy a permitir ni a ti ni al Rey", dijo ella justo antes de invitarle a marcharse del piso, pero Rafa parecía feliz de haberla puesto de los nervios: "Voy a merendar", dijo acercándose a la nevera. "Mi comida no te la comes", gritó Miriam. ¡Poco les faltó para arrastrarse de los pelos el uno al otro!

Un pique lleno de 'zascas'

La llegada de Rafa no es que agradara en exceso a Miriam, precisamente, pero intentó ser lo más hospitalaria posible... aunque el valenciano ya llegaba calentito: "Tienes la casita bastante recogida. Recuerdo cuando Carlos Lozano decía que eras un poco sucia y que tenías todo tirado por en medio. Que eras muy desordenada y muy poco curiosa". "Yo soy muy limpia, un poco desordenada. No entiendo que lo haya dicho porque yo siempre he estado muy pendiente de todo, incluso de su cuidado", respondía ella con desdén.

Tampoco faltó el golpe bajo de la falta de higiene, y es que después de que Rafa dejara caer que Miriam tenía fama de poco aseada, esta respondió con otro ataque: ""Yo al menos me limpio las orejas, tú tienes mugre, caca y sebo en las orejas. ¿Tú te crees que una mujer como yo se va a fijar en alguien como tú? ¿Con esas pintas de choni? Fuiste tú quien me pidió un café", apuntó. "Búscate otro Carlitos para vivir del cuento", le respondió antes de marcharse. ¡Qué tensión!

