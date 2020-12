Noel Bayarri siempre ha confesado ser muy abierto en temas de sexo

A pesar de su buen rollito, no se libra de los malos momentos, como este en el que entraron encapuchados a su casa ¡mientras estaba con una chica!

A pesar de que estamos casi en 2021, el tema del sexo, para mucha gente, sigue siendo un tabú, y no entendemos por qué. Menos mal que existe gente como Noel Bayarri que se muestra siempre súper abierto en cuanto a las relaciones, y nunca ha tenido problema en hablar de las que él mismo mantiene con otras chicas. Por eso, nos ha encantado que, en su último vídeo para MTMad, haya confesado algunas de sus preferencias en cuanto a mujeres y en cuanto al sexo, y aunque muchas no nos han sorprendido (porque ya le tenemos calado), de otras no podemos decir lo mismo...

De hecho, acompañado de su buena amiga Natalia, que ha hecho que se desinhiba todavía más, ha confesado que le gustan las mujeres depiladas, pero según con quién le puede dar igual: “Es como en los años 70, tiene su morbo. Melena al viento”, ha dicho entre risas, y igual que cuando ha confesado que prefiere los pechos naturales a los operados, y es que el juego iba de elegir entre polos opuestos, como no viajar más o no tener sexo nunca más... y para Noel estaba más que claro: "No viajar. Yo ya he visto mundo. A mí dame jaleíto…".

Entre mujeres y comida, la respuesta sí ha sido sorprendente: Noel parece no poder vivir su chicas, pero esta vez la comida gana por goleada, pero por una sencilla razón matemática: "He comido muchas cosas, pero creo que me quedan más cosas guays por comer que tías por f*llarme, no sé si me explico". Le diríamos que nos parece un poco fantasma... pero lo dicho: ¡le tenemos calado, y puede que hasta sea verdad! ¿Y entre besar y abrazar? Noel se queda con besar. ¿Y entre hacer sexo oral o que se lo hagan? El canario es bastante listo: "¿Quién va a preferir hacerlo a que se lo hagan?". Pues quizá mucha gente, pero desde luego no él...

¿Pullita a Steisy?

En el vídeo, cargado de buen rollo, también hemos podido ver cómo Steisy salía a relucir, y es que entre las preguntas de los miembros de MTMad ha asomado la granadina: "¿Santana o Steisy?", le han preguntado para que se decante por uno de sus amigos. "Santanta... pero Steisy es genial también, no vaya a enfadarse", ha respondido. Pues tarde, Noel, porque Steisy ya te ha puesto en tu sitio...

