Andrea Martínez acaba de ser coronada como Miss Universo Spain en la gala celebrada en Tenerife. Esta joven leonesa de 27 años, con pasado de jugadora de baloncesto, es toda una belleza que trabajó diez años como modelo sí; pero también estudió Administración y Dirección de Empresas, preparó oposiciones para Hacienda, trabajó en las oficinas de Giorgio Armani en Milán y ha fundado su propia e-commerce de cuadros y lienzos. Centrada en traerse la corona de Miss Universo, se cuida. Quedamos con ella en el centro Todo en belleza con Cuca Miquel donde nos habla de sus rutinas de belleza, pero también de su infancia en la que tuvo que defenderse del acoso escolar.

¿Cómo viviste ser coronada Miss Universo España?

Cuando dijeron mi nombre se me paró el corazón, vi a mi familia al fondo aplaudiendo y fue un momento precioso. Al despertar, un rayito de luz daba en la corona y, al abrir los ojos y verla con los destellos, fue un sueño.

¿Tu rutina de belleza?

Desmaquillarme siempre, hidratar la piel, beber mucha agua... Y tampoco hago mucho más, la verdad.

¿La melena?

La hidrato mucho con aceite de almendras con mascarillas.

En cuanto a tu cuerpo, ¿cómo lo mantienes?

Tengo una alimentación muy variada y sana, pero si me tengo que dar mis caprichos no me voy a privar. Hago mucho gimnasio, desde cardio a máquinas. La clave es escuchar al cuerpo y hacer lo que te pide.

¿Cirugía estética?

Puede ayudar a las personas a superar algún complejo. Estoy a favor en ese aspecto, pero no por una moda o parecerte a alguien. No me he hecho nada, pero podría hacérmelo en un futuro.

¿Modelo que te inspire?

Nieves Álvarez, me parece el icono de elegancia más potente que tenemos en España y es espectacular a nivel mental. A nivel internacional, Bar Refaeli e Irina Shayk.

¿Tu mejor baza para ganar Miss Universo?

Mi fuerza interior y mi constancia. Me comprometo de verdad, trabajo hasta que las cosas salen.

A esa constancia ha contribuido el baloncesto, que practicabas y ayudó a superar el bullying...

Empezó en Primaria, donde viví situaciones que un niño no entiende: que te dejen de hablar sin más, que te tiren balones empapados de agua y gravilla a la cara, que te empujen por las escaleras, que te roben cosas, y todo cuando eres una niña trabajadora, que no da problemas. Y luego, en el instituto, me he llegado a cruzar con profesores que me decían: “Andrea, no vas a llegar a nada en la vida”.

¿Qué les dirías ahora a esas personas y qué mensaje mandarías a quienes pasen por algo así?

Que me da mucha pena que su frustración personal la vuelquen con niños. Hay muchos niños, como yo cuando era pequeña, que no saben que lo que están sufriendo es bullying y hay que indicarles: ‘Si alguien te hace o dice esto, me lo tienes que decir y no lo tienes que permitir’. Y los que son más mayores, que sí lo entienden, que lo denuncien porque es un tipo de violencia. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante el bullying.

¿Qué planes tienes para este año de reinado?

Trabajar al 100% y absorber todo lo que me puedan enseñar porque no tenemos mucho tiempo, ya que el certamen de Miss Universo en Las Vegas será en el primer trimestre de 2021.

¿Hay tiempo para el amor?

Estoy soltera. No estoy cerrada porque el amor es algo muy bonito, pero ahora quiero estar enfocada en este proyecto, en mí y en mejorar como persona.

¿Y cómo es Andrea?

Soy una persona muy comprometida, el peso de la palabra para mí es súper importante. Soy muy trabajadora, con ganas de aprender, con un sentimiento familiar muy grande y muy arraigada a mi ciudad, León. A la vez me gusta mucho conocer lugares, personas y experiencias nuevas, soy un culo inquieto.

¿Y qué importancia le das a la belleza en ese perfil?

La belleza es muy subjetiva. Yo trabajo sobre mí misma, no sobre la belleza, trato de explotar lo que puedo tener.

