Mayka confiesa todo lo que aún no sabíamos de ella.

Mayka nos ha descubierto nuevas cosas sobre ella. Y lo ha hecho en el 4º aniversario de 'mtmad'. La ex participante de 'La isla de las tentaciones 2', junto con otras compañeras como Oriana, María Hernández y Danna Ponce, se han enfrentado al 'Quién más y quién menos', un divertido reto en donde se ha mojado hasta el fondo y se han revelados datos que tenía muy escondidos. El cuestionario de preguntas ha sido bastante largo. Ahí hemos podido descubrir que Mayka ha viajado muy poco, comparado con el resto de sus compañeras. ¡A lo mejor cuando salga Tony de la casa la lleva a un lugar paradisiaco! No te pierdas todo lo que cuenta y descubre que aún teníamos muchas cosas que saber de ella.

Mtmad

Es este divertido juegos de preguntas, hemos podido saber que Mayka es muy de relaciones serias. Antes de Pablo, la rubia de grandes ojos azules tuvo muchas más parejas. "Yo tuve pareja durante 7 años, aquí donde me veis", contaba Mayka a sus compis. La que fue participante de 'La isla de las tentaciones' comenzó a 'ennoviarse' a los 14 años, ¡muy jovencita! y parece que de ahí en adelante no ha parado. ¡A lo mejor Tony es su último candidato!

Mtmad

Muy de parejas, pero poco fiel. Recordemos la que lió dentro de la casa. Mayka caía en la tentación con Óscar Ruiz. Parecía un flechazo, aunque la magia duró poco. Tras una cita de ensueño, la pareja de Pablo se lanzó a la piscina o, mejor dicho, al jacuzzi, se declaró a Óscar. Todo esto se rompía nada más salir de la casa y Mayka seguía causando rumores con otros personajes público como: Carlos Lozano o su otro compañero de edición, Tom Brusse. ¡Un no parar!

Mtmad

Varias relaciones largas, una hermana mayor, su compi de piso y lo enamoradísima que esta de su chico, Tony Spina. Cada vez vamos teniendo más datos sobre la murciana. En una de sus últimas apariciones, a la que fue a defender a su pareja al plató de 'La casa fuerte' pudimos ver a una Mayka algo tensa. En 'La isla de las tentaciones' pudimos ver esa faceta suya, pero ahora se ha visto con más claridad. Tony, junto a dos de sus compañeras se lo pasaron en grande en la ducha medio desnudos. Mayka en plató no podía salir de su asombro: "Si yo hago eso con un chico a mí se me tacha de todo". Las aguas parece que se han calmado y así lo ha demostrado en el 4º aniversario de la plataforma.

