Su participación en ‘Supervivientes’ le permitió darse a conocer al gran público, aunque Nyno Vargas lleva doce años luchando para vivir de la música. No ha sido fácil, pero ahora puede decir que triunfa y que las cosas le funcionan: tiene canal propio en Mtmad, ‘Efecto Nyno’, y ha grabado el tema ‘Toto’ con Mala Rodríguez. Quedamos con Nyno para conocerlo mejor y él, además de contaros muchos secretos, posa como un auténtico modelo con las tendencias de esta temporada.

¿Cómo surge este dúo con Mala Rodríguez?

Siempre he admirado a Mala, para mí era uno de los referentes del rap en España. No la conocía personalmente y me siento un privilegiado de que aceptara mi propuesta. Fui yo quien se lo propuse. La idea de la canción se la mandé yo, pero ella ha compuesto sus versos porque es compositora de todas sus canciones.

¿Os entendisteis a la primera?

La verdad es que sí, y eso no es nada fácil.

En el videoclip nos ha sorprendido ver a Yiya...

La relación con Yiya es como una montaña rusa. Cuando terminamos ‘Supervivientes’, pasé unas semanas conviviendo con ella y limamos asperezas. Ahora nos llevamos muy bien.

Vamos a centrarnos en tu carrera, luego volvemos a ‘Supervivientes’: tus inicios en la música fueron cantando a Camarón, uno de tus ídolos. ¿Por qué este cambio al rap?

Eso tiene que ver con la gente que te relacionas. En mi barrio sólo se escuchaba flamenco y hasta que no empecé a relacionarme con otra gente no experimenté con otros sonidos. Desde el primer momento que escuché el rap, me llamó mucho la atención. Además, a mí me gusta escribir y escribía poesía, un libro de acción... Y con el rap supe que podía plasmar todo lo que sentía.

¿De dónde te venía lo de escribir?

Pues no lo sé, porque nadie de mi familia es escritor. Surgió solo.

¿Cómo definirías la cultura rap?

Para mí el rap es necesario porque, aunque sea demasiado explícito, las canciones cuentan verdades y pueden servir de motivación. Para mí es como una terapia, y más en los tiempos que corren.

Has afirmado que la música ha sido tu salvación.

Sí. A mí me ha ayudado a ser otra persona, porque yo nací en un barrio muy conflictivo, donde nadie tenía oficio ni beneficio, y yo me centré en la música. Encontré una motivación esencial para alejarme de la calle. Al encontrar el sentido de mi música, me aparté de las malas compañías. Era un hobby que se convirtió en algo íntimo. Nunca imaginé vivir de ello.

¿Cómo empiezas a vivir de la música?

Un día puse un anuncio en Internet para saber si me quería contratar alguien. Porque antes iba llamando a las discotecas para cantar gratis. Me costaba dinero. Y después de un éxito que tuve en Fallas, me empezaron a llamar. Me acuerdo que la gente se sabía mis dos canciones.

¿Te esperabas este éxito?

Al principio para nada, pero, conforme tomaba conciencia de lo que estaba pasando, ya empecé a soñar.

¿Y sigues soñando?

Claro, en el momento que uno deje de soñar está muerto en vida. Yo soy una persona de metas y de superarme a mí mismo.

¿Cómo mantienes los pies en el suelo?

Va acorde con mi personalidad. Yo no me considero más especial que nadie y creo que cualquiera que tenga talento y constancia puede salir a flote.

¿Tu familia qué dice?

Están muy orgullosos de mí, porque han visto todo lo que he conseguido a base de esfuerzo. Ellos saben muy bien lo que he luchado. Desde el principio han apostado por mí y han sido muy objetivos. Mi padre, si no hubiera visto que lo hago bien, me habría dicho que me dedicara a otra cosa para no perder el tiempo.

Hablabas de tu infancia, ¿animas a los chavales a que encuentren una motivación para salir de esos malos ambientes?

Me encantaría dedicar un par de vídeos semanales en mis redes sociales a hablar temas de futuro, de cómo salir de las malas compañías o malos hábitos. En las calles hay mucho talento, gente joven que está totalmente perdida y que necesita un referente que le indique cómo cumplir sus objetivos. Yo he dado algunas charlas para hablar de mi experiencia. He hecho muchas cosas malas a lo largo de mi carrera, y eso es experiencia. Me lo tomo como enseñanza.

¿Te han rechazado alguna vez por tus raíces gitanas?

Un montón de veces. La gente es muy racista y siempre piensa cosas malas de los gitanos. Clasificar a una persona por su etnia, color de piel, sexo o religión es ilógico en 2020.

Cambiando de tema. Has llegado a decir: “No animaría a ningún artista a participar en ‘Supervivientes’, es un arma de doble filo”...

Eso está sacado de contexto. Me refería a que no cualquier artista puede tener las cualidades para ir al concurso, porque es una experiencia muy dura, aunque para mí haya sido una de las mejores de mi vida.

Pero sí ha habido artistas que han participado y luego el mundo discográfico les ha cerrado puertas.

Es que al final es un arma de doble filo. No todos los perfiles pueden ir a este tipo de realities.

¿Volverías a viajar a Honduras?

Sí. A mí me sirvió para conocerme más. Yo creía que iba a aguantar menos tonterías de la gente. Me siento orgulloso del concurso que he hecho.

¿Existen celos profesionales con Omar Montes?

¡No! Si a Omar le dieran un Grammy, estaría más contento que él. Le respeto como amigo y artista. Yo sé que él también se alegra de mis éxitos. Para mí es como mi hermano.

Confiesa, ¿se liga más siendo famoso?

Cuando eres una persona conocida atraes más... No te voy a decir el nombre, porque es conocido, pero yo tengo un amigo que él sabe que es feo y que por ser famoso liga más.

¿Se puede tener pareja estable con tu éxito?

Claro que sí.

¿La tienes?

No te voy a contestar (risas).

