Ser una artista de fama mundial y una de las más poderosas del mundo no debe de ser nada fácil en ningún ámbito, pero sobre todo en el personal. Si no que se lo digan a Rihanna, que a pesar de que disfruta mucho de su soltería, en alguna ocasión también ha dejado claro que a veces echa en falta el calor de un hombre... y lo que no es el calor. Sin embargo, las últimas noticias podrían confirmarnos ¡que Rihanna tienen un nuevo novio! Y es nada menos que el también cantante y rapero Rakim Nakache Mayers, más conocido por su nombre artístico A$AP Rocky.

Según una fuente muy cercana a la cantante que ha hablado con la revista estadounidense 'People', los dos cantantes llevan saliendo ya un tiempo, y es que los rumores de que estarían juntos se remontan a principios de este 2020. De hecho, unas fotos de ambos cenando con algunos amigos más muy recientemente en el restaurante Beatrice Inn podría llegar a confirmarlo... pero otra fuente ha dicho que de amor nada. ¿En qué quedamos? ¿Son novios? ¿Amigos? ¿Amigos con derecho a mucho roce...?

Ellos, sin embargo, no han confirmado ni desmentido nada, pero lo cierto es que están encantados el uno con el otro. Ambos trabajaron juntos en 2013, cuando él era telonero de ella en la gira que hizo aquel año por EEUU, e incluso compartieron la canción 'Cockiness', y una cosa ha llevado a la otra y ahora tienen una gran amistad (si no algo más). Y, de hecho, siempre han tenido palabras muy bonitas el uno con el otro: "Creo que lo más difícil de trabajar contigo es no estar riéndonos y haciendo tonterías todo el rato, es pura comedia", comentaba él en una entrevista con la revista GQ. "Es tan genial que es difícil no reírse, eso es todo. Fue muy divertido. Se te olvida que estás trabajando durante todo el día".

Rihanna, la más poderosa del 'star system'

La de Barbados se ha erigido como la artista más rica del mundo, por encima incluso de Beyoncé, y no es para menos a pesar de que ha aparcado la música: una firma de cosméticos que ha sido un éxito (Fenty Beauty), una marca de ropa que ha triunfado con una facturación de 500 millones en 2018 (Fenty), una línea de lencería que lo está petando (Savage x Fenty)... ¡normal que siempre esté en listas de los empresarios más influyentes...! Pero claro, también es complicado encontrar un hombre a la altura al que no le dé miedo estar con una de las mujeres más poderosas del planeta. ¿Lo habrá encontrado en A$AP Ricky tras romper con el empresario multimillonario Hassan Jameel?



