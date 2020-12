El gato de Kiko Hernández, Chispitas, falleció por causas naturales

Tras años de rumores, Kiko nos confesó en una entrevista su orientación sexual

De nuestros famosos, sabemos que muchos tienen manías, gustos y peticiones algo excéntricas: cantantes que sólo se duchan en agua mineral, actores que piden comida muy específica para sus camerinos, modelos -como Linda Evangelista- que no se levantaban de la cama por menos de 10.000 dólares... pero sin duda, quien nos ha dejado con los pelos de punta es ¡Kiko Hernández!

l colaborador de 'Sálvame' ha contado en su programa esta tarde de 3 de diciembre que tenía una mascota, un gato llamado Chispitas, que falleció por causas naturales, y le dio tanta pena deshacerse de él... que decidió disecarlo y quedárselo en casa. Así, como el que pone un cuadro o un jarrón bonito. Pues donde tú tienes el jarrón, él tiene a su gato tumbado.

Según ha revelado, el taxidermista le preguntó todos los detalles de cómo lo quería: eligió una postura entre tumbado y acurrucado, pero no sólo eso: el profesional quiso saber también si lo quería con ojos o sin ellos... ¡y Kiko pidió que sin ojos! ¿Por qué? La razón es bien sencilla: quería tener a su gato como si estuviera dormidito, con los ojos cerrados: "No quiero levantarme por la noche y que parezca que se me va a tirar encima", ha contado entre risas, dando el detalle de que, al tocarlo, da la impresión de que es de cartón piedra, y que suena hueco. Desde luego, para gustos, los colores...

Chispitas no es el único

Kiko debe de ser una persona que se encariña fácilmente de sus mascotas, porque en el año 2015 llevó a otra mascotas a 'Sálvame'' disecada: un gato llamado Pulgas de color pardo al que también tiene en casa 'de adorno' y que falleció en 1999. Tanto les quiere, que ha reconocido que en alguna ocasión se los ha llevado en la mochila al trabajo. ¿Será para sentirse acompañado? ¡Qué fuerte!

