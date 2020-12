Anita Matamoros se siente como “una madre loca” con su perrito.

La influencer ha decidido tatuarse el rostro de su cachorro en la muñeca.

Anita Matamoros está totalmente enamorada de su perro. Hace solo tres semanas que Camilo, como ha llamado a su mascota, llegó a la vida de la hija de Makoke y Kiko Matamoros, tal y como ella misma anunció en sus redes sociales, pero Anita ya no concibe la vida sin el nuevo miembro de su familia. “No os podéis imaginar, lo feliz que estoy porque hemos ampliado la familia David y yo”, así explicaba entonces la joven la decisión tomada con su novio de traer una mascota a casa. La influencer está totalmente volcada en cuidar, mimar, pero también criar a su perro que aún es un cachorro y tiene mucho por aprender.

Camilo es una auténtica monada que le ha robado el corazón, así que Anita Matamoros ha querido inmortalizar este momento 'in love' perruno tatuándose la cara de su perro en el dorso de la muñeca derecha, según nos ha mostrado en sus stories de Instagram. Ahora sí que sí, Camilo estará siempre con ella.

Anita Matamoros acudía este pasado 3 de diciembre al estudio de un tatuador acompañada dispuesta a que la tinta dibujara la cara de Camilo en el dorso de su muñeca derecha. Pero eso sí, al apostar en un sitio bastante visible, la joven no ha querido hacerse algo exagerado ni muy llamativo, y por eso el tatuaje es pequeño, más o menos del tamaño de una moneda de euro.

“Flipando” con el resultado estaba Anita y por eso le faltaba tiempo para compartir el resultado con sus más de 600.000 seguidores de Instagram. A ellos les mostraba en directo en un storie cómo lucía la carita de su “bebé” en su piel. Y es que como cualquier 'madre primeriza', Anita no duda en compartir todo lo que tiene que ver con su cachorro.





Los tatuajes de Anita Matamoros



El rostro perruno de Camilo no es el único tatuaje de Anita Matamoros. La influencer ha apostado en anteriores ocasiones por demostrar su amor hacia quienes más le importan (o le importaban) tirando de tinta. Así, en el interior de su muñeca izquierda tiene las iniciales 'KMMK' que corresponden a sus padres: Kiko Matamoros y Makoke.

También en la parte posterior de uno de sus brazos lleva una 'J', la inicial de su hermano Javier Tudela. El más visible de todos es la palabra 'Hedonistic' que tiene tatuada en grande en el brazo derecho. Pero ojo que también tiene un cupido lanzado una flecha, un pequeño rayo, una cita en inglés, una letra japonesa y no sabemos si algún otro tatuaje oculto...



