pasan en solo unas semanas de protagonizar rumores de ruptura a rumores de compromiso. La actriz presume de un impresionante anillo de diamantes en Nueva Orleans.

Los rumores de boda entre Ana de Armas y Ben Affleck sobrevuelan Hollywood y con razón. Te ponemos en situación para que sepas por qué son muchos quienes apuntan que la pareja de actores podría estar valorando casarse para formalizar su amor. Ana de Armas, de 32 años, y Ben Affleck, de 48, están juntos y revueltos en Nueva Orleans rodando nuevas escenas necesarias para el montaje final de 'Deep water', la película en cuyo rodaje se conocieron a finales de 2019 y que sirvió de marco para el inicio de su relación.

En un descanso, la pareja se entrega a las ‘demostraciones públicas de amor’ besándose en un balcón. Ana mira el anillo de diamantes que lleva en el dedo... y listo ¡el rumor de boda está servido!

Dicen que el anillo en cuestión puede ser parte del atrezzo de su personaje, pero ni eso para las especulaciones en Hollywood. Además, verlos comiéndose a besos y dedicándose todo tipo de besos, arrumacos y muestras de cariño en el rodaje las alimenta aún más.

Rumores que se acrecientan también ahora que Ana y Ben comparten nidito de amor desde que ella se mudara en agosto a casa de su chico. Y más todavía cuando, ya de vuelta en Los Ángeles, ambos han pasado el familiar Día de Acción de Gracias con los hijos que Ben tiene de su matrimonio con Jennifer Garner.

Con dos de ellos, Seraphina, de 11 años y Samuel, de 8, Ana y Ben bajaron a los perros en un paseo en el que se hizo evidente que la actriz de origen cubano se ha ganado el cariño de los pequeños que se llevan genial con la novia de su padre.

En fin, que la cosa pinta a compromiso serio. ¿Lo último? Ana y Ben estuvieron juntos en la joyería XIV Karats de Beverly Hills... ¿Irían a comprar el verdadero anillo de compromiso? Por favor, si es así y planean su boda que avisen cuanto antes para ir preparando la pamela...



