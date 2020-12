¿Quién dijo que la fama de Rosalía era una cortina de humo y que iba a desaparecer tan rápido como apareció? Que nos lo traigan y nos lo presenten, porque la catalana lo está petando pero bien a nivel internacional... y no tiene pinta de que su fulgurante carrera vaya a acabar. ¿La última que ha liado? Con el cantante The Weeknd, con el que ha hecho un remix de su canción 'Blinding Lights' (quizá el título no te suene, pero te aseguramos que estás hart@ de escucharla en la radio a mañana, tarde y noche). Y no contentos con traernos esta colaboración ÉPICA, la han soltado así, casi por sorpresa y como quien no quiere la cosa. Eso sí, la canción suena, cuanto menos, rara, porque acostumbrados a escucharla siempre igual, oír de repente a Rosalía, su voz aguda y sus florituras flamencas... ¡es súper extraño! Pero es UNA BOMBA:

Rosalía, además, se ha tomado la libertad de traducir el tema a su manera, pero además ha creado sus propias letras y, justo al final, ha añadido unos versos que ponen los pelos de punta, casi a capella, con la música de fondo casi como si fuera un canto lejano: "Y llega... duermo con la luz abierta... esperando pa' que vengas... prefiero estar a tu vera". ¡Guau!

Una carrera meteórica

No hace ni 5 años que la fama de Rosalía empezó a despuntar en España, pero sin duda el hecho de encandilar a las Kardashian catapultó su carrera hacia Hollywood. Desde entonces ha colaborado ya con Travis Scott (novio de Kylie Jenner), Ozuna, James Blake o J Balvin. Ahora hay que sumar la de The Weeknd, que es uno de los artistas del momento a nivel mundial, e incluso se habla de un tema secreto con la mismísima Beyoncé. De momento, ya ha sido la primera española en ganar un MTV Video Music Award, ya tiene varios Grammys y Grammys Latinos... y auguramos que no van a ser los únicos. ¡Larga vida a la Rosalía!

