El secreto de la dentadura de Miley Cyrus y otras celebrities que lucen sonrisas perfectas.

La cantante se ha ganado el primer puesto en nuestro ranking de horrores semanal tras competir con otros famosos que se lo han puesto muy difícil.

Miley Cyrus es puro espectáculo. La artista sabe bien cómo montar un show en el escenario y, en muchas ocasiones, también fuera de él. Y ahí es cuando estamos nosotros ojo avizor para captar ese momento show justo en el instante que se convierte en momento 'tierra, trágame'. Así es como, esta vez, Miley Cyrus se ha ido directa al primer puesto de nuestro deseado ranking de horrores semanal de los famosos.

Pero, ¿por qué exactamente? Porque la cantante le pone tanto empeño en ser original a la hora de posar en la alfombra roja y acaparar la atención de los flashes de las cámaras de los fotógrafos que Miley termina enseñando lo más profundo de su... garganta. Eso sí, la artista ha tenido que competir con otras celebrities que no se lo han puesto nada fácil. Echa un ojo y dinos después si la ex de Liam Hemsworth es o no merecedora de este primer puesto.





Miley Cyrus lo enseña todo...

Getty

Miley Cyrus quiere ser muy clara con sus fans: no contenta con enseñarles todo su cuerpo en ropa interior (esa cosa transparente que lleva encima no la vamos a dar buena como vestido), también les muestra sus amígdalas...

¿Qué le pasa a Aitana?

Gtres

La de Aitana es la cara que se nos pone a todos cuando sabemos que se nos olvida algo muy importante, pero nos podemos tirar horas intentando recordar qué es... Venga chiquilla, arriba ese ánimo que seguro que era una chorrada.

Maluma, de lo más happy con su premio

Getty Images

¿Sabéis cuando un cantante dice eso de ‘para mí el mejor premio es el reconocimiento de mis fans’? Pues nos da que Maluma no es de ésos... Así de feliz estaba el cantante con su premio MTV al mejor vídeo latino por 'Qué pena'. A ver quien se atrevía a quitárselo de las manos...

Megan Fox, ¿directa a la peluquería?

Se preguntan algunos qué ha visto Megan Fox en Machine Gun Kelly para dejar a Brian Austin Green. Pues está claro: sabe que este tipo no la tendrá horas esperando mientras se peina.

Irina Shayk, 'objeto' de deseo

Está claro que al estilista y editor jefe británico Edward Enninful ‘se le cae la baba’ con Irina Shayk. La top y su cuerpazo le tienen tan loco que hasta bizquea...

