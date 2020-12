¿Eres de esas personas a las que les cansa andar? ¿De esas personas que tiran la basura en coche? ¿De esas personas que van a comprar el pan refunfuñando sólo porque tienen que levantarse del sofá? Entonces ¡eres del equipo de Deborra Lee Furness! La mujer de Hugh Jackman pasa de ir por la calle sudando la gota gorda y temiendo que después de una caminata larga le salgan agujetas, porque ella tiene un truco... o, más que un truco, un invento en su casa que se lo lleva hasta para hacer recados (por cerca que estén los sitios a los que tiene que ir), y al ver estas fotos nos ha quedado claro: eso de andar, Deborra no lo lleva muy bien.

Nada que ver con su marido, el actor de 'X-Men', que es un obseso del deporte (lo cual le vale para estar siempre en las listas de los hombres más sexies del año, claro), pero sin duda nos ha alucinado el conjunto en general con el que ha salido a la calle: subida en su patinete, la mascarilla que no falte, con casco (la seguridad que no falte, pero no sabemos si ese verde fosforito nos encanta o nos horroriza), un plumas de pleno invierno y unos leggings cortos. ¿Tiene sentido el outfit? Poco, pero parece que a ella se la trae al pairo a juzgar por la sonrisilla feliz que lleva...

Gtres

El patinete no sabemos dónde lo habrá comprado ella, pero chica, nosotros hemos encontrado unos monísimos (y nada caros para lo que suelen costar) en Amazon, como este, que alcanza hasta los 25kh/h. ¡Vas a hacer los recados como Deborra: en un periquete! Por cierto... ¿Eso que lleva Deborra en la bolsa del patinete... es un churro de piscina?

