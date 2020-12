Tras un intenso y polémico divorcio, Miley Cyrus reconoce que sigue amando a su ex marido, Liam Hemsworth. La artista acudía a una entrevista en el programa de televisión 'The Howard Stern Show' y allí confesaba las causas por las que optó la separación. El actor y la cantante se casaron en diciembre de 2018 y ocho meses después se divorciaron.

Los problemas eran un miembro más en el matrimonio, aunque Miley admitía que todavía siente algo por Liam: "Le amaba mucho, mucho, mucho y todavía le amo, siempre lo haré'. Una declaración de lo más bonita para que ambos hayan tomado caminos diferentes. Las peleas abundaban en la pareja y la situación era insostenible: "No me divierto con el drama o las peleas".

Gtres

Miley y Liam perdía su casa en 2018 debido a los incendios forestales que ocurrieron en Malibú. Poco después, decidieron casarse, a pesar del trauma que esto les ocasionó: "Hemos estado juntos desde los 16 años (...) Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo". El amor entre Liam y Miley comenzó en agosto del 2009 hasta que finalmente se rompería en enero del 2020.

Gtres

Miley está en plena promoción de su séptimo trabajo, 'Plastic Hearts', que sale a la luz en un año marcado por el coronavirus. Debido al parón obligatorio que ha tenido que vivir el mundo, la artista reconocía que le ha afectado a nivel emocional, haciéndole recaer en el alcohol después de seis meses limpia. Alrededor de la cantante, también rondaban rumores de crisis en su relación con Cody Simpson y finalmente han hecho mella y la pareja terminaba su bonita relación.

