Probablemente no te equivoques si piensas que el mundo de las celebrities es súper endogámico, y es que parece que todos se han liado con todos. Por eso, casi no nos extrañó cuando este jueves Antonio David Flores afirmó contundentemente en 'Sálvame' que Isa Pantoja y Antonio Pavón ¡habían tenido un lío hace años! Casualidades de la vida, el destino les ha llevado a coincidir ahora, después de años de amistad familiar, en 'La casa fuerte', y ha sido ahí donde ambos han tenido que dar explicaciones...

Tanto los supuestos tortolitos como Asraf (actual novio de Isa) tuvieron que ver las declaraciones de Antonio David dando incluso detalles como que se habían liado en una feria de Fuengirola, o que las peleas sin sentido de Asraf con Pavón venían porque sabía que su chica se había liado con él años atrás... pero estas palabras sólo conseguían arrancar una risotada en ellos: "Menudo periodista es Antonio David...", decía Asraf, para luego ser Isa la que negara que aquello hubiese ocurrido.

"Para empezar, yo no he estado nunca en la ferie de Fuengirola. Sólo de pequeña, y si he coincidido alguna vez con Antonio ha sido porque mi hermano es amigo suyo", apuntaba, para luego contar que la diferencia de edad entre ambos (ella tiene 25 y él 38) habría hecho imposible que se liaran antes y, con ayuda de Pavón, que la última vez que se vieron fue en un concierto de Isabel Pantoja en Lima, y allí no pasó absolutamente nada.

Además, Isa hacía una confesión que dejaba a todos boquiabiertos, pero que explicaba por qué nunca tendría nada con él ni con ningún torero: "Mi familia ha tenido relación con los toros... pero que yo haya crecido con esas cosas no significa que lo comparta. Lo respeto, pero ya".

Antonio Pavón tenía los ojos puestos en otra Pantoja

Por si fuera poca la información que dieron para desmentir cualquier tipo de lío entre ellos, el torero no se cortaba a la hora de confesar que había una Pantoja que sí le gustaba de verdad y con la que sí habría tenido algo, pero no salió: "Me llamaba más la atención Anabel", soltó tras revelar que para él Isa siempre había sido "la niña de la casa" y que nunca tendría nada con ella. "Anabel me parece más guapa", sentenció.

