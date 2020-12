Soraya está ilusionadísima con su nueva marca, a la que contra viento y marea ha llamado 'Chochete'. Se trata de un proyecto que lleva con su chico, Miguel Ángel, y es que pese a las críticas, la cantante extremeña está a tope con esta marca y lo cierto es que tras ella se esconde un bonito mensaje. "Queríamos hacer un proyecto familiar desde hace mucho tiempo y ese momento tan gris que estamos viviendo en el mundo nos hizo pensar en color, en la familia... y en eso se fundamenta nuestra marca".

Ha confesado que eligieron el nombre de 'Chochete' porque así llaman los abuelos de su pequeña Manuela a su hija: "Para nosotros era un nombre cariñoso y hemos querido plasmar en esta colección la fuerza del color y el simbolismo".

Su intención es que toda la familia se vista igual: "Un abuelo y un nieto con la misma sudadera... se crea un lazo afectivo muy especial", ha señalado. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado sobre 'Chochete'!

