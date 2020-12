Gigi Hadid es una de las muchas 'celebs' que este 2020 se han convertido en mamás, y muchas primerizas, ¡esto es un auténtico 'baby boom'! Aunque la modelo se ha mostrado bastante discreta a la hora de mostrar a su pequeña, sí ha compartido con nosotros numerosas fotografías de su embarazo y algunas reflexiones sobre cómo está siendo ser mamá por primera vez.



Parece mentira que ya hayan pasado tres meses desde que ella y Zayn Malik dieran la bienvenida a su hija, y no está siendo todo color de rosa. Es una de las muchas famosas que prefieren desmitificar la maternidad y hablar alto y claro, porque asegura le está resultando muy "cansado" y está todo el día ocupada. Normal, claro. Lo bueno es que la recompensa merece la pena.

Además, ha aprovechado su vuelta al trabajo para compartir una reflexión de lo más natural: "Diría que estoy de vuelta al trabajo, pero ser madre es un trabajo como ningún otro", aseguraba en su regreso a la oficina. Por eso mismo ha querido especificar su regreso con un "Vuelta a la oficina".

Eso sí, estamos deseosos de verla de nuevo en la portada de alguna revista o luciendo las prendas de los diseñadores en un desfile. ¡Qué alegría que vuelva a la oficina!

