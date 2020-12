Maite Galeano confiesa que se va a París junto a su nuevo amor. Maite Galdeano cuenta qué es lo que más le gusta de su chico.

Mait y Gianmarco comparten experiencias sexuales: "No he probado hombre blanco". La madre de Sofía Suescun no ha tenido nunca pelos en la lengua, y para confesarle secretos sexuales a Gianmarco tampoco. El italiano se ha quedado de piedra con todo lo que le ha contado... y hay hasta cuernos.



Maite ha preocupado a sus seguidores, este fin de semana, con imágenes desde el hospital. ¿Qué le ha pasado? Ella misma ha confesado en 'Socialité' que está ingresada porque ha sido sometida a una intervención quirúrgica por un problema de salud del que no ha querido dar detalles. Al parecer, iba a recibir el alta hospitalaria hace horas pero deberá seguir ingresada por unas "pequeñas complicaciones".

La ex concursante de 'Gran Hermano' ha confesado que se encuentra "regular", y para colmo está pasando estos momentos sola, ya que la pandemia impide que alguien la acompañe en el hospital. Ni su hija ni su recién estrenado novio pueden estar con ella en estos momentos.

instagram

Sus seguidores le han mandado mensajes de ánimo llenos de cariño después de las imágenes que ha compartido en la red, preocupando a todos compartiendo su menú hospitalario sin haber contado que estaba ingresada. Saltaron todas las alarmas pero parece que todo está bien y que pronto podrá volver a casa.

