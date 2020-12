Sonia desvela todo lo que piensa sobre Asraf e Isa. P.

La artista ha desvelado algunos datos de su testamento

Hace dos años Sonia Monroy tuvo que hacer frente a uno de los acontecimientos más duros de su vida, el fallecimiento de su hermano debido a un accidente. Ahora, la ex concursante de 'La casa fuerte' ha desvelado en 'Sábado Deluxe' que esta dura experiencia le ha ayudado a tomar una gran decisión, y es que ha realizado un testamento para dejar todo "arreglado" en caso de que le pueda suceder algo. "A raíz de ver lo que pasó con mi hermano decidí que tenía que hacerlo", ha confesado. Además, ha desvelado un punto muy importante que ha querido añadir en él.

"Mi madre tiene alzheimer y es muy duro verle así. Esto me ha llevado a incluir en el estamento que, en caso de que algún día yo esté como ella o en estado vegetal, J.D. interfiera por mi para poder morir", ha indicado. La artista ha reconocido que no quiere verse "enchufada a una máquina" sin poder hacer nada y que tiene claro que prefiere "que le desconecten".

Telecinco

Sin embargo, parece que J. D. no lo tiene tan claro como ella. "Me ha dejado una responsabilidad muy grande, yo le dije que no me hiciese eso", ha reconocido. La pareja ha demostrado estar muy unida y han reconocido que, después de cuatro años de matrimonio, siguen igual de enamorados.

En cuanto a sus compañeros de concurso, Sonia ha confesado que no ve futuro en la pareja de Asraf e Isa P. Según ella, los dos estarán juntos "mientras sea rentable su relación". De hecho, cree que él "estaba enamorado de ella". Una afirmación que su pareja, J.D., ha confirmando asegurando que, tanto Asraf como Tom, estaban siempre con Sonia.

