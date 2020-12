María Patiño no nos tiene acostumbrados a contar demasiado sobre su vida privada, y es que prefiere mantenerla al margen, es más, hay quien ni sabe que ¡es mamá! Bueno, damos por hecho que vosotros lo sabíais, porque ahora ha contado la detalle como fue el bautizo de su hijo, Julio, que ya tiene 20 años. Ha sido durante su programa, 'Socialité', cuando ha relatado, emocionada, el gran momento. Todo porque en el lugar donde Isabel Pantoja y Paquirri se dieron el 'sí, quiero' fue precisamente donde se bautizó su Julio, la iglesia del Gran Poder de Sevilla. "Allí fue donde bauticé a mi hijo", contaba emocionada.



Ha querido dar detalles sobre aquel día ya que se convirtió en un momento muy especial para todos: "Cuando salí con mi hijo en brazos me cantaron y me bailaron un montón de gente. Bailamos al niño. Fue algo maravilloso. Nunca lo olvidaré", aseguraba. Cuenta que lo cogió en brazos, lo levantó al más puro estilo Simba y Mufasa, y se puso a bailar con sus allegados.

La celebración estuvo marcada por el flamenco en aquellas calles sevillanas y su familia gallega lo disfrutó al máximo: "Mi familia de Galicia imagínate cómo estaba", ha desvelado. Unas palabras que han sorprendido a todos, ya que no suele contar detalles de su vida familiar, aunque al inicio del estado de alarma ya confesó que no sabría cómo hacer para manejar la situación con su hijo ya que es "totalmente independiente y autónomo, pero quiere salir de fiesta, a la discoteca e ir al gimnasio".

