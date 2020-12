Amor Romeira y Oriana Marzoli han protagonizado una gran discusión durante el último programa de 'La casa fuerte 2'. Todo saltaba por los aires después de que José Antonio Avilés le contase a Amor un feísimo comentario que le habría hecho Oriana sobre su compañera. Al parecer, Oriana había preguntado, con rintintín, si debía dirigirse a Amor en femenino o masculino. Unas palabras, desde luego, fuera de lugar que rompían a Amor.



La colaboradora no podía evitar derrumbarse y entre lágrimas aseguraba estar harta de "siempre lo mismo": "Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, a criticar, si me diga que soy buena o mala persona pero siempre con lo mismo no. Yo no me meto con las personas por lo que quieran ser. Yo he luchado mucho para que venga la señorita Oriana a decirme que no sabe como dirigirse a mí porque tengo el pelo corto. Me parece sucio y bajuno". Amor estallaba entonces: "Yo no niego la identidad de género. A mí te guste o no me tratas en femenino. Eres tránsfoba. Vas de princesa cuando tú sabes que has compartido hombres conmigo".

t5

Oriana parece estar muy enfadada con Amor y se ha defendido asegurando que "tengo tus vídeos diciendo que yo era una persona homófoba y que me dedico a la profesión más antigua del mundo. Así que deja de hacer el show barato porque ahora tus llantitos me los meto literalmente en el bolsillo. Yo no me meto contigo porque directamente me pareces un cero a la izquierda. Ubícate".

t5

"La diferencia entre tú y yo es que tengo educación", aseguraba Amor. Y entonces estallaba con un comentario que nos hacía flipar a todos: "sabes perfectamente que has compartido hombres conmigo". ¡¿WHAAAT?! Ese a Oriana le dolía y no tardó en levantarse y ambas comenzaron un duelo de dignidad mostrando cuerpazo en plató.

Amor terminaba abandonado el plató y Jorge Javier había invitado a reflexionar a Oriana. La colaboradora de televisión pedía entonces disculpas a aquellos que se podían haber sentido ofendidos.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io