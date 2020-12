Anabel Pantoja, Irene Rosales... todos están comentando la relación de Isa Pantoja y Asraf Beno, y es que desde que han entrado en 'La casa fuerte' su intimidad ha quedado expuesta. Hasta ahora veíamos solo lo que nos querían mostrar a través de sus redes, ahora hemos podido ver hasta cómo duermen, y la forma en la que Asraf trata a su chica no está gustando demasiado a los espectadores.



Ni a los espectadores ni a los que tienen cariño a Isa Pantoja, y uno de ellos es precisamente Omar Montes, su ex: “Harry Potter no me ha gustado desde nunca y lo poco he visto por la tele no me ha gustado y creo que debería cambiar”, ha confesado en 'El programa de Ana Rosa'.

Sobre lo que no ha querido hablar es sobre la guerra Isabel-Kiko, prefiriendo no meterse. : “¿Qué me dices Mari? Yo no sabía nada”, bromeaba haciéndose el loco respecto a la situación. “Yo súper bien con ellos, la relación no ha cambiado nada, hablo con ellos casi a diario y no ha cambiado nada", y ha confesado que prefiere no meterse donde no debe.

Ahora Omar está a punto de estrenar su participación en los 'Gipsy Kings' así que prefiere centrarse en eso y en su carrera musical, que por cierto, está siendo todo un éxito y cada vez más.

