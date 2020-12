Chiara Ferragni y Fedez reciben el Ambrogino d'Oro por su labor social

Por su incesante e importante ayuda durante la pandemia, Chiara Ferragni y Federico Leonardo Lucia (el nombre real de Fedez), han sido condecorados con uno de los más importantes reconocimientos de su país: el Ambrogino d'Oro. "Hoy, en nuestra ciudad de Milán, recibimos el mayor honor de todos: Ambrogino d'Oro, por la ayuda que brindamos a nuestra ciudad natal durante la pandemia con nuestro crowdfunding, una nueva unidad de cuidados intensivos con más de 30 nuevas camas construidas en tiempos récord y para concienciar. Hoy fue una celebración de grandes historias humanas y estoy seguro de que esto es solo el comienzo", comentaba Chiara en sus redes sociales.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Han recibido una medalla de oro y un certificado en el que aparecen escritos los motivos de esta distinción: "Han demostrado lo importante que es, incluso con gestos sencillos, ofrecer su mano a los más frágiles", puede leerse en una parte de las imágenes que han compartido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fedez también ha celebrado este importante reconocimiento dedicando unas palabras a sus seguidores: "Todos podemos ser útiles pero solo podemos ser realmente útiles si lo somos todos", ha escrito. "Las personas son contenedores de ideas y las ideas son lo único que importa. Ellos serán los que puedan sacarnos del difícil período que estamos atravesando. Este premio no es nuestro, pertenece a las ideas y proyectos en los que hemos participado. No abandonamos proyectos, no abandonamos ideas, no abandonamos nuestro país".

gtres

Chiara estaba deslumbrante con un total look negro de Dior al que le dio un toque de vida y color con unos stiletto rojos.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io