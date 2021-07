Mayka Rivera: “Los retoques me enganchan muchísimo”.

Después de desvelar todas sus relaciones sentimentales, confesó todas sus operaciones estéticas.

Mayka Rivera está harta de que se especule con su aspecto y ha decidido zanjar la situación contando las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido para cambiar su imagen. En su canal de Mtmad, la exnovia de Tony Spina ya contó con todo detalle el listado al completo de cosas que se había hecho para sentirse bien consigo misma y lucir como la rubia explosiva que es hoy en día. Eso sí, no siempre fue así y ella misma se encargó de mostrarlo sin tapujos, igual que su último retoque estético, que ha compartido sin vergüenza alguna con todos sus seguidores.

En su última visita a su médico estético de confianza, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' mostraba con todo lujo de detalles o que se iba a hacer: botox en la frente y las patas de gallo para evitar que se vieran las arruguitas de expresión y un cóctel de vitaminas personalizado para hidratar e iluminar la piel, y dejarla lista para las vacaciones de verano:

Después de la hinchazón, Mayka no dudaba en mostrar el resultado, muy leve pero a la vez con un gran cambio en la calidad de su cutis. ¿Qué os parece el cambio? Su novio, el influencer Alejandro Bernardos, lo tenía claro: aunque a él le gustan las chicas más naturales, la ve guapísima, porque sabe que ella se siente bien con sus retoques, y además ha afirmado que lo que ella se hace es para verse mejor, no para cambiar sus facciones: "Hay una línea muy delgada entre pasarte y que te quede bien", le decía. Evidentemente, él se decantaba por la segunda opción...

Alejandro, por su parte, tampoco puede decir mucho de naturalidad, ya que él también lleva retoques como blanqueamiento dental o 'microblading' en las cejas. ¿Lo próximo? El pelo por su incipiente calvicie: "Todavía no, pero cuando se me vea más la cartuchera me pondré pelo", apuntaba ante una Mayka que se reía de sus entradas, peor él tenía la escopeta cargada: "Bueno, a ver si os pensáis que aquí mi prima… si esto es todo falso. Parece una rata mojada", decía cogiéndole sus extensiones: "Bueno, deja de sacarme defectos. Yo ya dije que estaba un poco calva", confirmaba ella. ¡Vaya dos!

¿Adicta a los retoques?

“Cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo soy partidaria de que si tienes un defecto o un complejo por qué no quitártelo, no pasa nada siempre y cuando sea con cabeza, con moderación y algo natural”, así defiende Mayka Rivera su postura ante la cirugía estética.



Pero ojo que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' está a un paso de convertirse en adicta. “Los retoques a mí me enganchan muchísimo porque cada vez que salgo de la clínica me veo mejor y entonces quiero repetir”, reconoce Mayka.

Los retoques estéticos de Mayka, uno a uno

Lo primero que se operó Mayka fue el pecho hace dos años gracias a su madre que le dejó el dinero. “Me veía un poco desproporcionada porque tengo muchas caderas y tenía poco pecho, me veía más gorda de lo que estaba”, explica la murciana que también cuenta que entonces era novia de Pablo Moya y que a él le pareció bien que aumentara su talla de sujetador con prótesis anatómicas. “Me puse 415 gramos en cada lado porque yo quería verme mucho pecho”, cuenta.

A pesar de reconocer que lo pasó fatal por los dolores, Mayka confiesa que la operación de aumento de pecho “a día de hoy es lo mejor que me ha pasado porque gracias a eso confié muchísimo más en mí y gané bastante trabajo porque yo me dedicaba a la noche y tienes que ser más exhuberante”.

¿Y qué más se ha hecho? Mayka Rivera también se ha pinchado botox dos veces para subir la ceja. Según ella, Este retoque le ayuda a superar unos de sus complejos, los ojos que le gustaría tenerlos “más achinados”.

“Me he puesto labios tres o cuatro veces”, reconoce también la influencer a la que le gusta tener una boca carnosa. Pero ojo que el listado de retoques estéticos de Mayka no acaba ahí.

Mayka Rivera, en una foto antigua, antes de someterse a varios retoques estéticos. Mtmad

“Me he quitado las ojeras que era un complejo que tenía y que tapaba con maquillaje”, explica la murciana mientras muestra una foto antigua donde se aprecia el gran cambio de la ex de Pablo. “En 'La isla de las tentaciones' me vi fatal y en cuanto salí lo primero que hice fue rellenarme las ojeras”, confiesa.

Y luego viene la lista de retoques 'menores' a modo de 'mantenimiento'. “Me he hecho peeling, limpieza de cara, me he puesto plasma, me he hecho la punta de diamante, todo eso para mejorar la piel, dejarla más lisa y cerrar poros”, cuenta Mayka. Todo lo necesario para quitarse las marca que le dejó el acné de la adolescencia. Ah y también se puso aparato para corregir los dientes.

¿Qué le gustaría hacerse? Pues retocarse la piel del párpado porque ella la nota “un poco caída y es un complejo que tengo cuando me maquillo”. Eso sí, lo que nunca haría Mayka es “operarse la nariz y el culo porque son las cosas que más se notan”.

