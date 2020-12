¡Muy fuerte! Ahora hasta la realeza se copia los looks. Sí, como lo lees. Hemos pillado a dos royals europeas luciendo el mismo vestido, eso sí en dos momentos muy diferentes y en colores totalmente distintos. Meghan Markle y Sofía de Suecia parecen tener el mismo gusto a la hora de vestir, a juzgar por esta curiosa coincidencia estilística. Pero ojo que ellas nos son las únicas famosas que pecan de poco originales a la hora de elegir qué ponerse entre la marabunta de prendas que abarrota sus vestidores. Semana a semana, son muchas las celebrities a las que pillamos vestidas iguales.

Esta vez, junto a la mujer de Harry de Inglaterra y a la esposa de Carlos Felipe de Suecia, también nos hemos encontrado a dos amigas influencers como Alexa Chung y Pixie Geldof y a dos cantantes como Katherine Jenkins y Cheryl Cole. Echa un ojo a todas y danos tu veredicto: ¿A quién le sienta mejor?

Meghan Markle y Sofía de Suecia, un mismo vestido, dos colores

Agencias

¡Cómo olvidar el maravilloso segundo vestido nupcial que Meghan Markle lució en la boda real con Harry de Inglaterra! En color blanco y diseñado por Stella McCartney, las líneas eran muy sencillas y le sentaba como un guante. Sofía de Suecia lo lució mucho después y, aunque no quiso revelar el nombre del diseñador, sólo se diferencia en el color y en los grandes pendientes florales. Por lo demás, coincide hasta en el peinado. A nosotros nos gusta más Sofía de Suecia porque acierta con el tono del vestido, en verde esmeralda, tendencia esta temporada.

Alexa Chung y Pixie Geldof se ponen 'fieras'

Getty

Las dos son amigas e influencers reconocidas, así que no es de extrañar que tengan los mismos gustos. En esta ocasión, ambas se decantaron por dos prendas de abrigo animal print de la diseñadora británica Hannah Weilandm y las dos lo combinan con dénim. Sin embargo, hay algunas diferencias significativas que hacen que nos guste más Alexa: la versión de chaqueta combinada con jeans rectos de tiro alto y botines negros. Pixie prefiere la falda vaquera con cazadora, botas bicolor y peina su cabello con un recogido que deja mucho que desear.

Katherine Jenkins y Cheryl Cole, estilo lady

Getty

Si quieres tener un básico en tu armario que puedas llevar temporada tras temporada y con el que, además, estés siempre perfecta, apuesta por un vestido recto, de largo midi y en color negro. Las dos cantantes británicas aciertan con este diseño minimalista, sin mangas y con cuello blanco, firmado por Jason Wu. Aunque es cierto que no necesita demasiados complementos, nos gusta mucho más la idea de Katherine Jenkins, que añade un cinturón para estilizar aún más el look. El bolso en negro, para llevar en la mano, es también de sobresaliente.

