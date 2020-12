Inés Sastre toma el testigo de Miley Cyrus como reina del horror semanal.

La modelo nos tiene como locos por saber qué narices hacía paseando con una lámpara por la calle como si estuviera en una procesión.

Una semana más, llega la sección más esperada: el ranking de horrores semanales protagonizados por famosos del mundo mundial. Y aunque son muchas las celebrities internacionales que suelen protagonizar estos momentos 'tierra, trágame', esta vez el primer puesto recae en un rostro nacional.

La modelo Inés Sastre se ha ganado por derecho propio encabezar el ranking de horrores después de pasearse por las calles de Madrid con una lámpara a la que lleva como si estuviera sacándola de procesión. Quizás quería pedirle un deseo al genio de la lámpara...

El misterioso paseo de Inés Sastre

Gtres

Inés Sastre será muy guapa, posará muy bien y actuará mejor, pero ¿qué hace paseando una lámpara? Tranquil@ que te damos varias opciones para ponértelo fácil. Eso sí, si se te ocurre alguna otra respuesta alternativa a la extraña actitud de la modelo, por supuesto, será bienvenida.

a) Busca un enchufe para encenderla, claro.

b) Ensaya la pose ‘estatua de la libertad... spanish edition’.

c) La está cargando de luz natural.

A Javier Cámara le sale un 'espontáneo'

Gtres

No, esto no es obra del photoshop. Y no, aunque lo parezca, no es una escena de una peli de miedo. Sí, a Fernando Trueba le parecía gracioso surgir así tras Javier Cámara en plena presentación de la peli 'El olvido que seremos'. Dicen que hay fotógrafos que aún siguen corriendo despavoridos.

Olivia Wilde y su opinión gráfica sobre el amor

Gtres

Olivia Wilde y Jason Sudeikis se han separado después de casi diez años juntos y dos hijos en común. ¿Qué opina ella ahora del amor? ¿Pero no la veis? Exacto, claramente está pensando que el amor apesta.

Isabel II, la bella durmiente

Gtres

A ver, Reina, que sabemos que eres una ferviente seguidora de la máxima de ‘del trono a la tumba’, pero si te vas quedando dormida por ahí lo mismo va siendo hora de ceder la corona. Oye, que igual Isabel II estaba tan solo meditando en público y no echándose una siesta, que mira que nos gusta ser mal pensados...

Gtres

El príncipe Eduardo encuentra muy divertida la paciencia con la que las pobres cabras toleran el jueguecito de su mujer Sofía, condesa de Wessex, con la comida. Verás tú como los animalitos se rebelen y le peguen un buen mordisco verás como ninguno de los dos lo encuentra ya tan divertido.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io