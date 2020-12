Asraf Beno e Isa Pantoja no paran de tener problemas en 'La casa fuerte 2'.

Asraf se ha derrumbado al enterarse de que se emitía el programa de 'Volverte a ver' que protagoniza junto a su chica.

Asraf Beno no está pasando por su mejor moment0. Y es que el concursante no para de tener problemas con Isa P., su pareja, en 'La casa fuerte 2'. A pesar de que parece que estos problemas ya son pasado y el concursante está cada vez más integrado en el reality, hay aún un tema que al marroquí le ronda por la cabeza. Durante la última gala del concurso de televisión, el yerno de Isabel Pantoja se enteraba de que este viernes 11 de diciembre se emitía el programa de 'Volverte a Ver' donde Beno confiesa el grave diagnóstico que le ha cambiado la vida. Nada más conocer la noticia, el ex concursante de 'GH VIP' no podía evitar derrumbarse, dejándonos a todos expectantes por saber qué le ocurre.

Asraf ha contado que cuando fue a pasar el reconocimiento médico para participar en la última edición de 'Supervivientes' los médicos le desaconsejaron su participación por tener "una anomalía grave en los pulmones". “Me llegaron a decir que yo me moría en menos de un año”, ha confesado. Una noticia que le impactó y ante la que pensó “no puede ser, esto no me puede estar pasando”.

Tras conocer este grave problema de salud que sufría, el novio de Isa Pantoja optó por no contárselo a nadie, ni siquiera a su prometida. "Yo le notaba muy raro, notaba que estaba muy preocupado, que hacía muchas llamadas por teléfono pero él es un chico muy reservado. Creo que no me lo contó porque no me quería preocupar, pero quiero que me lo cuente todo y tenga confianza para apoyarse en mí", declaraba Isa.



Por suerte parece que el diagnóstico no era tan grave como presagiaron en un principio y Asraf está recuperado por completo. "Te replanteas muchas cosas cuando conoces lo que ha pasado y cómo se calló hasta que lo superó", explicó Jorge Javier Vázquez en 'La casa fuerte' tras enterarse de lo sucedido.

Asraf, sobre su participación en 'Volverte a ver': "Yo creo que la gente me va a entender" https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte16 pic.twitter.com/qO4dZH8mSN — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 10, 2020

Durante el último programa, Carlos Sobera entró en directo para saludar a la pareja. Nada más verle, Asraf no pudo evitar emocionarse al recordar el programa. Ha sido cuando Isa Pantoja ha querido tranquilizar a su pareja: "Esto me unió mucho a él, y ahora estamos más fuertes. Por eso todo esto queda en una anécdota, lo importante es la salud y está por encima de todo".

