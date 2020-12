La entrada de Efrén Reyero en 'La casa fuerte 2' no dejó indiferente a nadie. Y es que el concursante entraba con varios frentes abiertos. A su idilio con Isa Pantoja en una discoteca se sumaba la reciente ruptura sentimental del ex tronista con Marta López. Una ruptura nada amistosa viendo las primera palabras que la colaboradora de televisión dedicó a su ex. Durante la última gala de 'La casa fuerte 2', Marta López ha acudido al plató para recibir a Efrén Reyero, que se ha convertido en el último expulsado del programa de televisión, y ha hecho unas sorprendes revelaciones sobre la posible reconciliación con su ex novio.

La semana pasada, Efrén Reyero en una conversación con Jorge Javier Vázquez dejó abierta la posibilidad de volver con Marta López, su ex pareja: "Ha sido mi última pareja, hace solo dos semanas que terminó la relación. Claro que sí la echo de menos. Hemos estado 5 meses juntos viviendo muchas cosas, no le dije nada cuando entré y me viene el runrún". "Conociéndola se habrá enfadado, fue todo muy repentino. No podía hacer nada más", añadió Reyero.

Tras esto, Marta López ha acudido al plató, donde se encontrará con su ex novio tras ser expulsado, y ha revelado que ella también tiene abierto su corazón de par en par a pesar de que le va a costar perdonarle que le hubiera grabado. "Me encantaría volver con él, pero no puedo", empezó diciendo la ex concursante de 'Gran Hermano'. "Yo sentía eso, que no se ha terminado", explicó la colaboradora. "A mí me cuesta muchísimo creer esto, porque lo que yo he vivido con él es otra cosa, y he sentido amor", remató.



A pesar de que el reencuentro entre Marta y su ex novio prometía ser tranquilo, la colaboradora de televisión ha abandonado el plató totalmente derrumbada tras los reproches de Reyero. "Si salen las grabaciones, échamelo en cara. Yo solo te puedo decir que no van a salir esas grabaciones", se defendió el malagueño.

"Quiero que entiendas que no he podido llorar más. Me he secado, he intentado defenderte y te quiero con locura. Yo lo que he sentido es amor de verdad. Me he sentido muy querida y muy protegida, no he visto nada malo en la relación. Las discusiones que hemos podido tener son cosas normales", ha reconoció Marta antes de abandonar el plató totalmente derrumbada.

