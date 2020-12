Lester está apostando por un cambio radical en su look: elige un color de pelo que está en muy en tendencia.

El ex de Marta Peñate ha mostrado el resultado de su retoque de nariz.

Unos meses después de su salida del reality, Lester se convertía en uno de los rostros más conocidos de 'Mediaset'. Tras varios cambios de imagen y novia nueva, el joven por fin cumplía su mayor sueño: someterse a una operación de nariz. Lester se ha hecho una rinoplastia con el fin de perfilar más su nariz y mejorar su rostro. Se ha puesto en las mejores manos para este retoque y hace unas semanas acudía a una conocida clínica estética de Barcelona acompañado de su chica, Patricia Pérez, que no se ha separado de él desde su llegada de República Dominicana.

Ahora con tantos cambios en su vida, Lester ha decidido hablar en la plataforma de 'mtmad' y así contar su experiencia. El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' contaba en 'Mi Momento' que su nariz era un gran complejo para él, así que ahora que gana bien de dinero, ha decidido ir a por ello y, tras varios días manteniéndonos en vilo con la férula protectora puesta... ¡ya ha enseñado el resultado!

A diferencia de su chica, Lester ha querido hacerse un retoque mínimo en la nariz, lo justo para levantar la punta, rebajar el puente y, en definitiva, tener su misma nariz en un tamaño más reducido: "Qué fuerte", han sido sus primeras palabras, pues a pesar de estar muy nervioso, ha quedado encantado con el resultado. Sin embargo, ese ni siquiera era el resultado final, ya que la nariz aún estaba un poco hinchada y tenía que bajar de volumen, aunque ya le hemos podido ver en el mismo vídeo casi recuperado de la intervención:

Un complejo que arrastraba desde hace años

"El tema de querer operarme la nariz ha sido desde siempre. Yo nunca he estado satisfecho al 100% con mi nariz", comentaba en su canal. Tener una nariz grande para Lester era incómodo. Un complejo no muy grande porque podía hacer vida normal, pero no se sentía realmente a gusto del todo.

Su nueva chica, Patricia, estaba segura de que le iba a quedar muy bien el retoque, y ha acertado. El joven estaba un poco asustado por cómo quedaría finalmente cuando le quitasen la férula: "Tengo un poco de miedo con el resultado final y que no me guste". Además, tras 11 años con su ex, es normal que Marta supiera de este complejo. Según palabras textuales de Lester, "ella le apoyaba en todo", por lo que la decisión de operarse viene de mucho atrás.

