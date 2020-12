Raquel Meroño se proclamó ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' tras una complicada final midiéndose a Florentino Fernández. Ahora que toma el relevo de su antecesora, Tamara Falcó, Raquel nos cuenta cómo ha sido esta nueva experiencia e incluso cómo se encuentra ahora su corazón tras divorciarse de Santiago Carbones después de 13 años juntos y dos hijas en común. Feliz y apasionada, la actriz es también empresaria como copropietaria del chiringuito 'Carbones 13' en Tarifa, Cádiz. ¿Se animará ahora a venirse arriba y abrir su propio restaurante?

En 12 programas ha habido sufrimiento, trabajo, superación… Lo has dado todo…

Ha sido una evolución progresiva, con metas a corto plazo, hasta el final que me puse a pensar en grande y saqué ahí a la leona y metí una marcha que no sabía que existía. Es lo que me ha llevado al triunfo.

Gema Checa

Has sido la gran revelación del concurso. Has trabajado como una hormiguita. ¿Es tan duro como parece?

Es mucho peor de lo que parece. Estás siempre cocinando, trabajando, viajando y estudiando.

¿En una escala de dureza del 0 al 10?

Diez. MasterChef es la experiencia más dura de mi vida.

Cuando Pepe pronunció tu nombre como ganadora, ¿qué pensamiento te vino?

¡Se paró el mundo! Tuve la capacidad de verlo todo desde fuera. Había visualizado y fantaseado el momento confeti… ¡Y cuando me vi, era tal cual o mejor que lo había imaginado…!

¿Cómo has gestionado tantas emociones ?

Soy un poco teatrera de toda la vida. Me llevo entrenando para este momento, y si no tengo emociones me las provoco. Me gusta vibrar en una frecuencia alta. Esto es una montaña rusa. Las emociones suben y bajan. El programa un día te ensalza y al día siguiente prueban tu plato y es un desastre. Tienes que estar ‘focus’ y escuchar los consejos sin que te afecten al ego.

¿Qué experiencia vital te llevas en la maleta?

La experiencia de encontrarme a mí misma de nuevo. Veníamos de la covid y estaba volviendo a evaluar mi vida. Esto se ha colado de por medio y ha potenciado las ganas que tenía de conectarme y de ser feliz. Tenemos que ser felices.

¿Cómo es cocinar con Dabiz Muñoz?

Una locura. Lleva una velocidad del rayo. Y decía que estaba siendo bueno con nosotros… y un moj… ¡Pero salió!



Gema Checa

Jordi Cruz dijo que llegaste “chiquitita y llena de inseguridades”. Eras ‘mamá microondas’ y ahora vistes chaquetilla de chef…

Que quede claro que yo no cocinaba en un microondas. Es que se cree la gente que yo compraba la comida prefabricada y la metía en el micro… Eso no. Yo tenía una comida rica casera y saludable. El titular de mamá microondas a MasterChef es muy guay.

¿Qué has aportado tú en esta edición?

He aportado buen rollo y he aportado un ejemplo de superación, que era una de las cosas que buscaba para enseñar a mis hijas (Martina y Daniela). Era un motor. Me decía: “Si esto sale bien, les voy a demostrar a las peques que con esfuerzo se puede conseguir todo”.

¿Tus hijas han sido tu inspiración?

Sí, desde el principio son mi inspiración.

¿Hemos visto tu versión más auténtica?

La versión que sale es la que es. ‘MasterChef’ no deja ponerte caretas. Enseña cómo eres. Te lleva a un límite físico y emocional. Tu yo sale por narices.

Te tengo que preguntar por el amor porque la cocina sin amor no es nada… ¿Cómo estás?

Yo me separe (en 2108, de Santiago Carbones) y no quería saber nada ni de relaciones ni de hombres durante una temporada porque he disfrutado tanto de mi independencia y de mi soltería… Ahora si aparece alguien tengo el corazón más preparadito.

¿Tienes el corazón más contento después de esto?

Pues sí, qué bonito compartirlo con alguien, tú en tu casa y yo en la mía. Eso seguro. Ahora me gustaría una relación para compartir, para viajar y para comer.

Raquel Meroño, con el respaldo de cinco chefs

Cedida productora

Tres millones de espectadores siguieron la final, el martes 8 de diciembre, en un duelo muy igualado entre Raquel y Florentino Fernández. Un evocador postre a base de volcán de mango le valió a la actriz su gran victoria. En la foto, de izda a dcha., Samantha, Pepe, Ángel León, la campeona, Joan Roca y Jordi Cruz.

