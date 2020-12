Mtmad celebra su cuarto aniversario y lo está haciendo sometiendo a los chicos de sus canales a los retos más comprometedores. Los últimos en hacerlo fueron Melodie, Noel, Pablo y Estela, y no esperaban que se liara como se lio. Jugaron a un '¿Quién es más probable que...?' y los' influencers' respondieron sinceramente a preguntas como ¿Con quién de los presentes tendrían algo? ¿Quién va a casarse y tener hijos antes? o ¿Quién es el que se sentaría primero en un 'Deluxe'? y precisamente fue esta última pregunta la que abrió la polémica.

La respuesta de Melodie fue Estela y a ella no le sentó nada bien, y es que el motivo, según la participante de 'La isla de las tentaciones' es que se podría sentar a hablar de su relación con Diego Matamoros. Y ¡boom! Estalló la bomba: "Melodie, me caías bien", soltaba Estela. "En este tiempo me lo han ofrecido y no he ido, pero bueno da igual", ha declarado. "Que nos sigamos diciendo entre nosotras que somos 'ex de'...", ha reivindicado.

mtmad

Melodie intentaba aclararlo asegurando que "no es nada personal", pero el rostro de Estela se quedó de lo más serio. Así que han decidido reencontrarse y hablar las cosas. Han hecho una quedada en casa de la ex gran hermana y han podido hablar las cosas: "La puse a ella por descarte y porque la había visto antes en televisión, no fue a malas", se ha defendido Melodie.

"He visto el vídeo y he entendido que no lo dijiste de mala manera", ha confesado Estela. "Me molestó porque durante la Isla yo te había defendido, pero ya está, todo olvidado". Ambas han sellado la paz y parece que no se llevan mal.

mtmad

