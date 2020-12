Carlos Navarro 'El Yoyas' condenado por violencia machista

Carlos Navarro Merino, conocido como 'El Yoyas', ha sido condenado por violencia machista por el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria . Al exconcursante de 'Gran Hermano' se le imputan siete delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones, seis de ellos consumados en la persona de su hoy exmujer Fayna Bethencourt, y de sus dos hijos en común menores de edad, y otro contra la nueva pareja de su exmujer. 'El Yoyas' se enfrenta a casi seis años de prisión y ha sido condenado a pagar 8.000 euros a su exmujer Fayna Bethencourt con la que participó en la segunda edición de 'Gran Hermano' y 4.000 a sus hijos a modo de indemnización por los daños causados. Por un delito leve de amenazas sobre la nueva pareja de su ex Fayna, se le condena a pagar 540 euros y se le impone la prohibición de acercarse al amenazado durante seis meses.



El exconcursante de 'Gran Hermano' habría sido sido condenado a dos años de cárcel, cuatro de prohibición para llevar armas y otro cuatro de alejamiento y sin mantener ningún tipo de comunicación con Fayna y sus hijos en común. Además, podría haber perdido la patria potestad de sus pequeños durante cuatro años.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Las Palmas, señala que Carlos Navarro 'El Yoyas' es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar. Y es que, al parecer, su exmujer Fayna tendría pruebas firmes que demostrarían el maltrato que sufrió durante varios años que estuvo a su lado, hasta que finalmente se cansó y denunció al que fuera su pareja. Además, cabe recordar que Carlos fue expulsado de 'Gran Hermano 2' por la organización del reality debido a la actitud violenta que exhibió, especialmente, con Fayna.

