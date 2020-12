Joaquín Cortés vuelve a los escenarios tras años de ausencia y lo hace justo después de un complicado periodo para la cultura con la pandemia del coronavirus. Será este 23 de diciembre cuando el bailarín se suba al escenario del WiZink Center de Madrid con una versión renovada de 'Esencia'.

Su espectáculo recoge influencias que le han marcado a lo largo de su vida, como el jazz o la salsa, además del flamenco, y en el escenario le acompañarán grandes artistas y compañeros. Y algunos de sus compañeros en el universo flamenco están dando mucho de qué hablar en estos últimos tiempos. Rosalía, artista española que ha alcanzado éxito internacional, ha sido muy criticada por, según algunos, "estropear el flamenco" o mostrar "una versión que no se corresponde". Pero, ¿Qué opina el bailarín cordobés de la música de la joven? ¡Dale al play al vídeo!

También se ha pronunciado sobre el mal momento que vive otro de sus compañeros, Rafael Amargo. Rafael Amargo ha sido detenido junto a otras tres personas en la 'Operación Corvex', organizada por el grupo de Estupefacientes de la comisaría Centro de Madrid por su presunta pertenencia a un grupo criminal relacionado con el tráfico de drogas. "Prefiero no entrar porque para eso hay la presunción de inocencia para él y por otro lado si ha hecho algo así, la justicia tomará decisiones". Ha confesado que "me da mucha pena si es verdad que se ha metido en esta historia, pero cada uno tiene que lidiar con su propia vida".

