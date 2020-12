Carla Barber ha reacciona a la detención de los peligrosos atracadores que lo asaltaron el pasado mes de septiembre.

Han pasado apenas tres meses desde que la doctora y ex Miss Carla Barber sufrió un susto de muerte cuando la atracaron en su domicilio, pero la banda de atracadores que la asaltó ya ha sido detenido. Y ella ha tenido mucho que ver, pues su testimonio ha sido esencial para detener a esta banda de ladrones de origen magrebí que se dedicaban a asaltar a famosos y empresario por encargo. Ha sido 'El Mundo' el que ha desvelado que La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a esta peligrosa banda de ladrones que ha robado, por el método del "mataleón" deja a la víctima inconsciente y sin apenas respiración.

Como era de esperar, Carla Barber ha reaccionado a la detención de sus atracadores, que tal y como señalan los cuerpos de autoridad del Estado actuaban con "extrema violencia y por encargo". Ha sido en 'La crónica rosa' de 'Es La Mañana de Federico' donde la cirujana estética ha intervenido en directo para manifestar su alegría por estas detenciones que ella ya conocía. "Me enteré hace dos días y hoy me he despertado con los mensajes. Estoy feliz, pero queda todo el proceso judicial por delante", ha explicado muy contenta por la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre quién ha podido encargar su atraco, Carla ha dicho no tener idea pues "uno nunca se puede imaginar que alguien encargue que le hagan esto". Pero ha manifestado que gracias a la reacción que tuvo tras el atraco pudo ver "más de lo que los ladrones hubieran querido". La actual pareja de Diego Matamoros ha querido dejar claro que la violencia que utilizan los atracadores era extrema pues si se pasaban podrían acabar con la vida de sus víctimas o dejarla con lesiones cerebrales irreversibles porque cortan el riego sanguíneo al cerebro. "Al final con lo que te quedas estás bien y en ayudar a que no vuelva a pasar. Es con lo que te quedas, así muy contenta por ese lado".

Carla ha querido dejar claro que se encuentra en uno de los mejores momentos de su relación con Diego Matamoros, que no ha habido crisis entre ellos. "La gente se inventa mucha cosas y de lo que más me ha dolido es que se habló de que yo me inventé el atraco".

"En mi vida siempre tiro para delante y fue muy raro que recordase todo. "Mi vida no ha cambiado aunque tomo ciertas precauciones, el miedo se queda en el cuerpo. De momento, mi perro es un cachorrito, pero está pensado para proteger", ha explicado la novia de Diego.

