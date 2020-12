Parece que el tiempo no pasa por Mar Saura porque sigue estando tan guapa como siempre. La actriz y presentadora está muy ilusionada porque después de dos años trabajando duro y, por fin, ha podido lanzar al mercado su línea de cosmética Ocean by Mar Saura. Una línea que te proporciona un ritual de belleza en seis pasos. Para Mar este proyecto es como un tercer hijo. La actriz, que lleva veinte años casada con el empresario Javier Revuelta, es madre de dos hijos, Claudia, de quince años, y Javier, de siete.

¿Por qué nace Ocean?

De una necesidad personal porque no tengo una piel buena, porque no le sienta bien cualquier cosa. Hace dos años, decido buscar lo que realmente me funcione. Este proyecto nace también de un sueño, porque si no fuera así hubiera tirado la toalla. Yo quería una crema de autor. Este producto no sólo es para la mujer, también va dirigida al hombre.

¿Tú marido las ha probado?

Claro y le gusta.

¿Son caras?

Yo diría que es un lujo asequible. El pack de todos los productos cuesta 208 euros y también puedes comprarte los productos por separado.

¿Para tener la piel cuidada hay que gastarse mucho dinero?

Yo creo que hay que buscar el producto adecuado y te garantizo que estos productos son súper top y que va a venir bien. Si la pruebas te va a gustar.

Parece que el tiempo no pasa por ti porque estás igual que siempre.

Gracias. Yo no me he hecho nada. Nunca he recurrido a la cirugía plástica. No estoy en contra, pero no he tenido la necesidad.

¿Tienes defectos?

Claro que sí porque soy humana.

¿Ibas a estrenar una película en México?

Si, "Un retrato de familia", pero se ha paralizado todo.

En México eres una estrella: series, películas, modelo, eres la imagen de una empresa importante de Seguros... ¿Te has tenido que ir a México para triunfar?



Yo creo que ya había triunfado antes en España. Y creo que soy más conocida y querida aquí.

Cuando estás en México, ¿qué haces con tu familia?

Yo llevo casi un año sin viajar a México. Y ahora estoy centrada en este proyecto de Ocean.

¿Echas de menos presentar en España?

No, pero si me ofrecen un buen proyecto, lo aceptaría. Pero siempre y cuando sea un reto para mí.

Tu has dado las campanadas tres años, la primera vez con Constantino Romero. Ana las va a volver a dar, ¿tienes relación con ella?

Si, claro. Hemos trabajado juntas. Y, por supuesto, que he estado en contacto con ella con todo lo que la ha pasado.

Tu hija, Claudia, ya tiene 15 años, ¿Qué pasaría si te dice que quiere ser artista?

Que sea lo que le de la gana, yo quiero que sea feliz. Es una excelente estudiante. El Niño, que tiene siete años, juega al golf estupendamente y yo creo que sigue así al final me retira.

Llevas veinte años con Javier, ¿Cuál es el secreto de vuestra relación?

No creo que haya ninguna fórmula. Fíjate que no estamos casados por la Iglesia, y creo que ya no lo haría.

