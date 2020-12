Isa se enteró en pleno directo de 'La casa fuerte' de la entrevista de su hermano, Kiko Rivera, en 'Cantora: Herencia envenenada'. Pero ya era consciente de que las cosas entre su hermano y su madre no estaban bien. Desde que viera las declaraciones de su hermano en 'Sábado Deluxe' y la sorprendente llamada de Isabel Pantoja, no dudó en hablar del tema y defender la actitud de su madre, aunque entiende la postura de su hermano y su cierto malestar: "Mi madre es una persona muy protectora, demasiado puedes ser, pero lo hace con buena intención. Que a ella se la cuestione como madre le duele mucho, por eso le dio el arrebato de coger el teléfono para defenderse".

Asegura que "a mi hermano se le va el dedo en redes sociales, ya lo hizo también en el pasado conmigo cuando nos peleábamos, es su manera de ser, no puede evitarlo". Parece que Isa cree que su hermano está cometiendo con su madre el mismo error que cometió con ella en el pasado, que no es otro que el de publicar en redes sociales sus emociones haciendo partícipe de sus problemas a todo el mundo: "También habla con periodistas y no creo que sea la manera de solucionar esto, las cosas se tienen que arreglar en casa".

Isa ha dejado claro lo importante que es su hermano para ella: "Mi hermano ha sido como un padre para mi, y aunque tengamos nuestros problemas, es la persona a la que más quería antes de que naciera mi hijo, era mi motor".

Pese a todo, cree que lo arreglarán: "Mi hermano sabe que me va a tener para siempre, no tiene por qué preocuparse", ha declarado. "A mi madre me he animado a decirle 'mamá ve a casa de mi hermano y que te de igual el qué dirán', pero ella necesita su tiempo".

