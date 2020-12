Después de su vuelta a la televisión de la mano de Toñi Moreno, María Teresa Campos ha retomado su trabajo como 'youtuber'. A pesar de que ya no tiene un programa diario o semanal, la comunicadora continúa en activo. Esta semana en "Enredados por María Teresa Campos', la presentadora ha tenido una invitada muy especial, su nieta Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha acudido a la casa de su abuela para una esperada entrevista. La presentadora ha comenzado recordando el debut de Alejandra en sociedad, justo en su 18 cumpleaños, donde la joven sufrió una crisis de ansiedad por la presión que sintió al ver a tantos medios de comunicación pendientes de ella.

Sin embargo, ha llovido mucho desde ese día, y tras pasar varias etapas, Alejandra se ha consolidado como una de las colaboradoras habituales de 'Viva la vida', aunque sin abandonar la moda, una de sus grandes pasiones. María Teresa Campos ha empezado hablando con su nieta de su faceta como influencer y definiendo lo que ello significa. "Tú influyes en muchas personas", le comentaba la abuela a la nieta. Algo con lo que Alejandra estaba de acuerdo y hablaban de su cambio de look. "Mi color de pelo ha sido algo que me lo ha demostrado. Hay muchas chicas que se han puesto el pelo naranja e incluso han acudido a mi peluquería demandando mi color de pelo", confesaba Alejandra muy ilusionada.

Juntas han recordado cuando iban a la feria de Sevilla y se vestían iguales. En ese momento Alejandra le decía que tenían que volver, que cuando se terminase la pandemia tenían que salir juntas. "Tengo mono de ir a la Feria, que llevo muchos años ir. Hay que salir, ¿o si no, me buscas un novio?", le comentaba entre risa María Teresa Campos, aunque luego las dos concluían que estaba muy bien así, soltera.

Luego María Teresa Campos le contó su nefasta entrevista con Lauren Bacall. La actriz no se portó muy bien con la presentadora y la recuerda como uno de los peores momentos en televisión. También hubo tiempo para hablar de Álvaro Lobo, al que la presentadora calificó como un "santo".

