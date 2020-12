La bronca entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio por culpa de la reconciliación de su tía con Jorge Javier sigue dando qué hablar. La última en pronunciarse ha sido Terelu Campos. La colaboradora de 'Viva la vida' ha querido dejar claro que está de acuerdo con lo que dice Alejandra Rubio sobre su tía Carmen. "Más que estar de acuerdo, lo respeto. Entiendo que es su opinión. Y no es porque sea su tía, yo tengo hay que condicionarla. Flaco favor le hago. Tiene que ser ella, se empotre contra con una pared o no", ha sentenciado la colaboradora de televisión en el programa de los fines de semana.

Terelu Campos ha recordado que se han dicho "cosas tremendas" por eso entiende que su hija se pronuncie de esa manera sobre la reconciliación de Carmen Borrego con Jorge Javier. "Decir que uno se ha cargado la carrera de una madre, me parece una frase muy hiriente. Si me lo llega a decir a mí Jorge, yo así se lo manifestaría", ha explicado Terelu que ha recalcado que se lo podría perdonar pero le dejaría claro "que eso nunca, nunca más en la vida".

Terelu ve normal la reacción de Alejandra con Carmen: "Jorge ha dicho cosas tremendas"

La hija mayor de María Teresa Campos ha querido dejar claro que su situación con Jorge Javier no es la misma que la de Carmen. No ha querido decir lo qué le ha parecido el "te quiero" de Carmen Borrego a Jorge Javier, pero desde luego él no ella no habría actuado de esa manera. La periodista también ha querido dejar claro que a ella no le parece mal que sus compañeros de 'Viva la vida' no vean con buenos ojos la reconciliación de Carmen con Jorge Javier porque "eso denota que nos queréis". Denota que os duele que se hayan hecho daño a mi hermana, porque ha sufrido mucho.

Alejandra Rubio se ha quedado muy sorprendida con la reacción de su madre porque creía que se iba a mostrar mucho menos sincera y que iba a decir que "era su hermana y no se iba a mojar". "El te quiero no me ha parecido oportuno", eso es lo único que he dicho han sido las palabras de Terelu.

Terelu estalla contra Lydia Lozano

Tras esto han sacado varios vídeos, entre ellos, uno de Lydia Lozano en la que no dejaba en muy buen lugar a su hija Alejandra. Algo que no ha sentado nada bien a Terelu que ha explotado contra la que fuera su compañera de 'Sálvame'. La colaboradora de 'Sálvame' daba a entender que Alejandra tenía el ego muy subido y que no aprendía nada en los 'Debates' de 'Supervivientes'.

"Con lo buena compañera que he sido yo contigo. No puedo entender que te comportes así con mi hija. Lo peor de todo es que yo me volveré a sentar contigo y seré igual de buena", le soltaba Terelu mirando a la cámara a Lydia, pues no entiende cómo se puede meter con su hija.

Sin embargo, Alejandra tiene una explicación para todo eso. "Lydia está picada conmigo porque cree que la llamé vieja. Por lo que dijo Miguel Frigenti que había dicho de ella", algo que su madre no se acordaba pero que no le ha bastado para suavizar sus palabras con Lydia.

