Carlos Lozano desvela que en este tiempo se ha centrado en cuidarse y ponerse en forma

El presentador cuenta cómo es su nueva ilusión

Tras más de un año alejado de la televisión, Carlos Lozano ha regresado para contar qué ha sido de su vida durante este tiempo. El presentador ha confesado a los colaboradores de 'Sábado Deluxe' que si decidió dejar los medios de comunicación fue porque sintió que nadie le defendió ni apoyó cuando comenzaron sus conflictos televisivos con Miriam Saavedra. "Había mucha gente que tenía información sobre ella y nunca salió a la luz", ha indicado. Una situación que provocó que él decidiese alejarse de la televisión para no formar parte de ese "show".

"Me he retirado un año para limpiarme de todo esto. El rencor y el odio me lo he quitado. Mis heridas con Miriam han sanado, estoy curado y ya no la quiero", ha reconocido. Carlos Lozano ha admitido que llegó a estar muy enamorado de ella y que ha sido la mujer "que más daño le ha hecho".

Telecinco

El presentador ha dejado claro que no está pasando por un mal momento económico y que si no ha estado en televisión es porque él no ha querido. "Me han llamado muchas veces de esta misma cadena pero no valgo para colaborador, soy presentador. He sido muy ahorrador porque he trabajado mucho y he ganado y vivo muy bien", ha recalcado.

En todo este tiempo sin aparecer en televisión, el presentador ha confesado que ha estado poniéndose en forma. "He perdido cerca de 12 kilos". Además, ha desvelado que tiene una nueva ilusión. "Nos conocemos desde hace un mes, aunque todavía no hemos podido vernos. Es una chica normal, alejada de los medios, y muy guapa", ha indicado.

Carlos Lozano ha explicado que, de momento, no quiere decir nada más sobre ella porque no han coincidido nunca en persona y no sabe cómo seguirá avanzando la relación cuando puedan verse.

