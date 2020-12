Así ha celebrado Lydia su 60 cumpleaños

La colaboradora recibe una gran sorpresa de parte de sus compañeros

Lydia Lozano ha celebrado su 60 cumpleaños trabajando en 'Sábado Deluxe'. La colaboradora ha vivido una noche muy especial llena de sorpresas por parte de todos sus compañeros, que han querido que este día sea único. Tras la entrevista que han hecho a Carlos Lozano, Lydia ha tenido que esperar en plató para ver el especial que el programa le tenía preparado. Un momento muy emotivo en el que han recogido algunos de los momentos más divertidos que ha protagonizado ella en televisión. "¡Muchas gracias! ¡Me ha encantado!", ha indicado tras ver el vídeo que le habían preparado sus compañeros.

Pero esta no es la única sorpresa que ha recibido. El pintor Antonio de Felipe le ha hecho un retrato muy especial que ha conquistado a la colaboradora. Un regalo que ha recibido de parte de todo el programa con mucha ilusión.

Telecinco

Sin embargo, lo mejor lo habían dejado para el final, y es que el programa le tenía preparado un vídeo con varias felicitaciones de sus compañeros de profesión. Uno de ellos ha sido Pedro Piqueras, que ha recordado todos los años que lleva conociéndola y lo importante que es para él.

Otra de las personas que ha querido estar presente en este día tan especial ha sido Emma García. La presentadora ha confesado que siente un gran cariño hacia ella y que sigue recordando cada uno de los momentos que vivieron trabajando juntas.

Telecinco

Sin duda, para Lydia esta ha sido una de sus noches más especiales en 'Sábado Deluxe' y no es para menos, 60 años no se cumplen todos los días. ¡Felicidades!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io