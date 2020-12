María Patiño estalla tras escuchar un comentario de Kiko Jiménez

El novio de Sofía Suescun critica el comportamiento de María Patiño

Kiko Jiménez ha acudido a 'Sábado Deluxe' para enfrentarse al polígrafo y responder a unas preguntas sobre él, Efrén e Isa Pantoja. El novio de Sofía Suescun ha decidido dejar clara su versión y todo lo que ocurrió realmente la noche en la que coincidió con los dos concursantes de 'La casa fuerte 2'. Aunque al principio ha comenzado tomándose con humor cada vez que el polígrafo determinaba que mentía, conforme ha ido pasando la noche, el colaborador ha terminado enfadándose cada vez más, hasta que finalmente ha terminado explotando.

"Es acojonante, al final me voy a calentar, ¡ya es un abuso!", ha indicado Kiko Jiménez. Por su parte, María Patiño, que quería saber más sobre el tema, ha intentado hacerle una pregunta a Kathy, ex amiga de Isa Pantoja, ignorando las quejas del colaborador. ¿No te interesa ahora hablar conmigo, María? ¿Ahora le preguntas a Kathy y me cortas?", le ha increpado a la presentadora.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A María Patiño no le ha gustado nada la actitud de su compañero y le ha cortado muy tajante para asegurar que la que iba a terminar enfadada esa noche iba a ser ella. La presentadora ha dejado claro que no estaba ignorándole y que simplemente quería hacerle una pregunta a Kathy relacionada con el mismo tema del que estaban hablando.

Finalmente, la presentadora ha terminado pidiendo disculpas a Kiko Jiménez por el tenso momento que habían vivido. "Lo siento, no debo ponerme así", le ha reconocido. Por su parte, Kiko ha restado importancia al asunto y ha aceptado sus disculpas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io