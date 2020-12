Las secuelas de María Jiménez tras la operación: "Tengo los dedos equinos". María Jiménez habla sin tapujos del duro trance en su estado de salud.

Tras su año más complicado, María Jiménez ha regresado con fuerza a los escenarios, a los platós y hasta con nuevo e inesperado disco. La cantante se ha sentado en 'Viva la vida' para promocionar su nueva aventura y nos ha regalado otra atípica entrevista llena de momentazos. Entre ellos cuando Emma le preguntaba por la guerra del clan Pantoja, y ella ha tenido claro que no es nadie para darle un consejo a Pantoja: "¿Yo? Que vaya al psicólogo".

Eso sí, asegura que "no puedo entenderlo, pero menos a la madre que al hijo, porque él es la mitad de edad que ella, ella debería tener más sabiduría". Cree que Isabel debería acercar posturas con su hijo: "Haberle dicho 'hijo ven, vamos a hablar, qué te hace falta, yo te lo doy, lo que tengo yo en la boca te lo doy a ti", considera María Jiménez, y es que ha sido muy clara con que como madre todo lo que tiene debería compartirlo con su hijo.

Tiene claro que el tiempo "todo no lo cura", ya que ella no ha podido superar la muerte de su hija: "Esa herida siempre estará abierta. Me acuerdo de ella todos los días".

Además, la artista ha hablado sobre el periodo de tiempo que estuvo en coma y ha desvelado que lo primero que le dijo al médico cuando despertó y se enteró de que había estado dos meses en coma fue: "Verás tú esta noche para coger el sueño". Unas palabras que demuestran que está recuperada y vuelve a ser la misma de siempre.

