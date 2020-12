Makoke está harta de los ataques de Kiko Matamoros y este fin de semana se lo ha querido dejar claro en 'Viva la vida'. La colaboradora del programa presentado por Emma García no va a permitir que su exmarido le de donde más le duele: en sus hijos. No entiende el afán que tiene el colaborador de televisión siempre sus venganzas personales contra ella en sus hijos. Por eso, tras los últimos ataques de tertuliano a su hijo ha explotado. Makoke ha querido defender a Javier Tudela de los ataques de Kiko Matamoros.

Esta semana se emitían en 'Sálvame' unas declaraciones de Javi Tudela en las que hablaba de la reconciliación de su madre y Diego Matamoros. "Mi madre no tiene rencor hacia nadie, vive en una felicidad constante, eso crea envidia y malestar con otras personas que no viven así", dijo asegurando que ella tenía buenas intenciones pero Diego no tanto: "Su respuesta fue absurda".

Unas palabras que no sentaron nada bien al padre de Laura Matamoros que explotaba contra el joven:"Les ponen un micrófono y les falta tiempo para hablar. De verdad, no te metas en cosas que ni son de tu incumbencia ni afectan a tu vida. Si tan deleznable es todo lo mío no te metas en mi gimnasio. Un día voy a explotar y voy a soltar por la boca lo que no está escrito".

"Explota cuando quieras cariño mío. Es que me parece…dice que no habla de mí. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Él habla en exclusivas y en ‘Sábado Deluxe’. Yo no lo he hecho, mi hijo tampoco. Mi hijo simplemente contesta. Tú ridiculizas y provocas, porque es lo que mejor sabes hacer en esta vida", ha comenzado diciendo.

"A mí hijo lo he criado yo. Tú también has estado criándole, pero las últimas cosas que has dicho, como jactarte de que le has puesto los cuernos a su madre. Cosa que es mentira, pero lo haces para hacerte el machito alfa…. Demasiado bueno está siendo contigo. Y que lo único que haces sea ridiculizarle… déjalo ya", ha respondido muy enfadada Makoke.

"Él que hablas eres tú. Y si quieres mañana, que te sentarás en este programa explota. Aquí podemos explotar todos, yo no tengo miedo a nada. Tú tienes bastante más que callar que yo", ha advertido.

