¿Qué fue de… Calista Flockhart?

Calista Kay Flockhart nació el 11 de noviembre de 1964 (cumple 55 años) en Freeport, Illinois. Hija de una maestra de inglés y un ejecutivo de una gran empresa norteamericana, desde pequeña mostró interés por la interpretación. En la Mason Gross School of the Arts de Rutgers conoció a Jane Krakowski, que más tarde pasaría de ser su mejor amiga a su fiel colega de reparto.

Cuando William Esper, director de teatro de Mason Gross, comenzó a contar con Flockhart para actuar en el escenario principal, la intérprete comenzó a creerse realmente que su carrera era posible.

A finales de los 80, se mudó a Nueva York donde empezó un duro periplo por pruebas de todo tipo mientras pagaba su habitación en un piso compartido gracias al dinero que lograba como camarera e instructora de aeróbic.

En 1989 llegó su primera oportunidad televisiva en un episodio de ‘The Guiding Light’ y, durante los años siguientes, siguió logrando pequeños roles en series de todo tipo mientras se hacía un nombre en los escenarios de Broadway. Poco a poco fue cogiendo confianza en sí misma gracias al reconocimiento del público y finalmente, en 1997, participó en la audición para una serie de Fox que David E. Kelley estaba preparando. Se llamaba ‘Ally McBeal’.

Con cinco temporadas (112 episodios), ‘Ally McBeal’ se convirtió en un éxito internacional gracias, en parte, al modo en el que Flockhart supo hacer suyo al personaje protagonista, una joven abogada que comienza a trabajar en un exitoso bufete tras ser despedida de su anterior trabajo por denunciar acoso sexual.

Además de hacer ganar a Flockhart el Globo de Oro a mejor actriz de comedia televisiva, el Premio del Sindicato de Actores, un People's Choice Awards y volver volver internacionales a Jane Krakowski, Peter MacNicol, Portia de Rossi, Lucy Liu y Vonda Shepard (la responsable de la canción de la cabecera e invitada ocasional), la serie sirvió para que nuestra protagonista probase suerte en papeles con más texto en pantalla grande. Tras ‘El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare’ (Michael Hoffman, 1999), ‘Cosas que diría con sólo mirarla’ (Rodrigo García, 2000) o ‘Frágiles’ (Jaume Balagueró, 2005), la actriz volvió a las series con ‘Cinco hermanos’, la producción de ABC en la que permaneció durante sus cinco temporadas.

En esta época, comenzó a salir con Harrison Ford, con quien se casó en 2010 y junto a quien adoptó a su hijo, Liam Flockhart Ford.

Desde entonces, su carrera ha sido más bien discreta, al menos hasta que tuvimos la oportunidad de ver a la actriz encarnando a la poderosa Cat Grant en ‘Supergirl’, la serie de CBS en la que es una secundaria habitual y por la que estuvo nominada en 2016 al Premio Saturn a mejor actriz de reparto.

Mientras esperamos que la actriz siga formando parte de la plantilla de ‘Supergirl’, recordamos la fundamental parodia de su trabajo que nos hacen insistir en que Flockhart ya es, por derecho, parte de nuestra cultura.

